Schweigemarsch und Kranzniederlegung erinnern an Novemberpogrome 1938

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Harburg. Gedenken an die Reichspogromnacht in Harburg: Rund 70 Menschen haben sich am Dienstagabend zu einem Schweigemarsch und einer Kranzniederlegung versammelt, um an die Novemberpogrome von 1938 zu erinnern. Die Veranstalter riefen dabei zu erhöhter Wachsamkeit gegenüber Fremdenfeindlichkeit auf.

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Am 10. November 1938 hatten Nationalsozialisten die Leichenhalle auf dem Jüdischen Friedhof am Schwarzenberg in Brand gesetzt. Sie verwüsteten zudem die Harburger Synagoge in der Eißendorfer Straße und schlugen die Schaufenster zahlreicher jüdischer Geschäfte in der Harburger Altstadt ein.

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Bezirksamtsleiter Christian Carstensen bei seiner Rede auf dem Schwarzenberg. Foto: Bittcher

Wegen des lauten Verkehrs am eigentlichen Mahnmal fanden die Reden in diesem Jahr vollständig vor dem Jüdischen Friedhof auf dem Schwarzenberg statt, dem Ort, an dem einst die Leichenhalle brannte. Es sprachen Bezirksamtsleiter Christian Carstensen, Pröpstin Carolyn Decke vom Kirchenkreis Hamburg-Ost und der Vorsitzende der Bezirksversammlung, Holger Böhm.

Was die Redner den Zuhörern mitgaben

Alle drei Redner schilderten die Ereignisse vor 88 Jahren speziell für Harburg und erinnerten daran, wie offensichtlich das Geschehen für die damalige Stadtbevölkerung gewesen sei, zwischen Mitmachen und Wegschauen. Zudem zogen sie Verbindungen zur Gegenwart und verwiesen auf die Geschehnisse in Halle sowie auf weitere Ereignisse, die besonders für jüdische Menschen traumatisch gewesen seien. „Es ist nicht vorbei!”, sagt Carstensen. Alle drei Reden mündeten in einem Aufruf zu Widerspruch und aktivem gemeinsamem Widerstand gegen Ausgrenzung und Diskriminierung.

Der Schweigemarsch am Finanzamtsknoten. Foto: Bittcher

Carstensen ging in seiner Rede auf die Schicksale der Familien Schloss, Pommerantz und Beer ein, stellvertretend für die vielen bis 1933 in Harburg gut integrierten jüdischen Familien. Er sprach zugleich über Bedrohungen, Diskriminierungen und Verfolgungen, denen Menschen jüdischen Glaubens heute, auch in Harburg, zunehmend ausgesetzt seien. Es sei ebenso verfehlt, das amerikanische Volk wegen der Politik seines Präsidenten zu ächten, wie es falsch sei, das israelische Volk und Menschen jüdischen Glaubens hierzulande wegen der Politik der israelischen Regierung zu diskriminieren, hielt er fest.

Vom Friedhof zur ehemaligen Synagoge

Böhm betonte, dass Solidarität und Empathie sowohl den Palästinensern als auch der von der Hamas angegriffenen jüdischen Zivilbevölkerung gelten müssten.

Im Anschluss an die Reden zog der Schweigemarsch den Schwarzenberg hinunter zum Standort der ehemaligen Synagoge an der Eißendorfer Straße, die bei den Pogromen schwer verwüstet worden war. Die Polizei begleitete den Zug sicher durch den Feierabendverkehr. Die Omas gegen rechts hatten den Gedenkort zuvor mit Lichtern vorbereitet.

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Dort legten die Bezirksversammlung, die Initiative Gedenken in Harburg, die Omas gegen rechts, der DGB Harburg, der Integrationsrat und die Fraktion Die Linke Harburg Gestecke und Kränze nieder. Eine Schweigeminute beendete die Gedenkfeier. (cb)