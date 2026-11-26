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Harburg/Neugraben. Der ADAC hat 72 Park-and-Ride Anlagen mit mindestens 200 Stellplätzen in zwölf deutschen Städten getestet. Das Ergebnis: Nur neun Anlagen bekamen die Gesamtnote „sehr gut“ – darunter die Parkhäuser in Harburg und in Neugraben. Platz eins ging an die Münchner Anlage Neuperlach Süd.

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Kriterien für die Bewertung waren die Bereiche Information und Kosten, Nutzerkomfort, Sicherheit und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV). Neben den Anlagen in Harburg und in Neugraben wurden auch die Anlagen in Volksdorf, Langenhorn Markt, Klein Flottbek und Bergedorf unter die Lupe genommen. Das Ergebnis lässt sich sehen. Alles sechs getesteten Anlagen in Hamburg waren nach Ansicht des ADAC „Sehr gut“.

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Für die tägliche Praxis wichtig: Kann ich Zeit sparen, wenn ich mein Auto in einem P+R‑Haus abstelle und für den Rest der Strecke zum Hauptbahnhof oder zum Hamburger Rathaus in den ÖPNV umsteige? Tatsächlich half bei allen sechs Hamburger Anlagen der ÖPNV Zeit zu sparen. Den größten Vorteil bot Bergedorf. Von dort dauerte die Fahrt zum Hauptbahnhof 25 Minuten weniger als mit dem Auto, zum Rathaus 20 Minuten. Von Neugraben aus betrug der Vorsprung zu beiden Zielen jeweils 19 Minuten.

Positiv fiel außerdem auf, dass es an allen sechs Hamburger Standorten mindestens alle zehn Minuten eine ÖPNV-Verbindung in Richtung Innenstadt gab. Im bundesweiten Vergleich gab es auch Pluspunkte für den Preis der Tageskarten in Höhe von zwei Euro.

Die Park+Ride-Anlage Neugraben aus der Luft. Foto: André Zand-Vakili

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Während die Anlage in Harburg in allen vier Kriterien die höchste Punktzahl bekam, gab es bei der Anlage zwei kleine Abstriche – und zwar in den Kriterien Nutzerkomfort und Sicherheit. Es reichte trotzdem für die Gesamtnote „sehr gut“. (ag)