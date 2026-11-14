Smoking, Abendkleider und Ministerin: Die Fotos vom Wirtschaftsabend in Harburg

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Harburg/Heimfeld. Rund 280 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur sind am Freitag im Privathotel Lindtner in Heimfeld zusammengekommen. Der Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden hatte zum „Wirtschaftsabend.26“ eingeladen, einer der gesellschaftlichen Höhepunkte im Süden Hamburgs.

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Als Festrednerin sprach die Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien. Ihr Vortrag trug den Titel „Berufliche Bildung im Wandel: Herausforderungen und Perspektiven für die zukünftige Fachkräftesicherung“.

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Prien berichtete von steigendem Interesse an einer Berufsausbildung. „Manchmal kann man den Eindruck gewinnen, als gäbe es nur noch schlechte Nachrichten. Das ist aber keinesfalls so. Es gibt sie, die guten Nachrichten. Eine davon lautet: Das Interesse an einer Berufsausbildung hat Konjunktur. Und das gilt für Hamburg wie für den Bund gleichermaßen”, sagte sie. In Hamburg hätten sich im vergangenen Jahr rund 16.656 junge Menschen für eine Ausbildung entschieden, das seien rund 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Politik soll entlasten

Bildungsministerin Karin Prien. Foto: Bittcher

Die Ministerin sprach sich zudem für weniger Bürokratie aus. „Die Politik hat die Aufgabe, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Das bedeutet konkret: Wir müssen die Menschen und die Unternehmen entlasten”, sagte Prien. Das gelte sowohl bei den Kosten als auch beim bürokratischen Aufwand, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken.

Begrüßt wurden die Gäste von Franziska Wedemann, der Vorsitzenden des Wirtschaftsvereins. „Zunächst beglückwünsche ich Sie alle zu Ihrem Mut, am Freitag den 13. den Weg zu uns unternommen zu haben”, sagte Wedemann zur Begrüßung im großen Saal des Hotels.

Bildung als zentrales Thema

Wedemann nannte mehrere Herausforderungen der Gegenwart: Haushaltsprobleme, demografischer Wandel, internationale Konflikte, Klimawandel und die Disruption durch künstliche Intelligenz. „Der Wirtschaftsverein setzt sich für seine Mitgliedsunternehmen und den Standort Harburg ein. Deshalb stellen wir heute Bildung in den Mittelpunkt: Wir brauchen Fachkräfte, die unsere Unternehmen und unseren Standort weiterentwickeln”, sagte sie.

Franziska Wedemann, Vorsitzender des Wirtschaftsverein. Foto: Bittcher

Die Gäste erschienen in festlicher Abendgarderobe, Smoking und Abendkleid waren der vorgesehene Dresscode. Neben den Vorträgen standen Netzwerken und Gespräche mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auf dem Programm.

Unter den Gästen waren neben dem Vorstandsmitglied der Sparkasse Harburg-Buxtehude Frederik Schröder, die beiden Geschäftsführer der bauwelt Delmes Heitmann GmbH & Co. KG Dirk Heitmann und Alexander Delmes, Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard, Thorsten Römer und Professor Dr. Rainer-Maria Weiß vom Archäologischen Museum Hamburg auch ein Bürgermeister aus der Nachbargemeinde Seevetal: Timo Röntsch kam mit seinem Wirtschaftsförderer Michael Mammes. Erstmals lernten sich hier Röntsch und Harburgs „Bürgermeister” Christian Carstensen kennen.

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard. Foto: Bittcher

Antonia Marmon vertrat das Harburg Marketing. Christoph Birkel, Geschäftsführer der Tempowerk Hamburg fand sich ebenso auf der Gästeliste, wie der ehemalige Senator Frank Horch und die CDU Bürgerschaftsabgeordnete Birgit Stöver. Der Präsident der Technischen Universität Hamburg Andreas Timm-Giel kam gemeinsam mit Ralf Grote.

Johannes „Jojo” Tapken von harburg-aktuell.de und Viktoria Isabell Ehlers vom Deutschen Roten Kreuz. Foto: Bittcher

Auch der Mitgesellschafter von harburg-aktuell.de, Johannes „Jojo” Tapken zählte neben Viktoria Isabell Ehlers vom Harburger Deutschen Kreuz zu den Besuchern. Außerdem dabei: Vertreter des Landeskommandos Hamburg der Bundeswehr und der amtierende König der Harburger Schützengilde Thomas Michel samt Abordnung.

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Serviert wurde ein dreigängiges Menü vor und nach den Redebeiträgen: Cremesuppe von der Schwarzwurzel mit gerösteten Haselnüssen und Hirschschinken sowie auf der Haut gebratenes Kabeljaufilet mit Safran-Beurre-blanc, Champagnerkraut und lila Urkarottenpüree. Im Anschluss begann mit einem Dessert-Buffet im Foyer des Hotels der gesellige Teil des Abends. (cb)