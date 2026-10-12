„Spaß mit Flaggen“: Harburger Wirtschaft trifft Schützentradition

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Harburg. 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft und Schützenwesen trafen sich am vergangenen Donnerstag zu einem Netzwerkabend unter dem Motto „Spaß mit Flaggen”. Die Harburger Schützengilde von 1528 e.V. hatte die U40-Gruppe des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden eingeladen.

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Zum Auftakt zeigte Nico Ehlers, 2. Patron der Harburger Schützengilde, gemeinsam mit den Fahnenjunkern die Sammlung historischer Traditionsfahnen. Die Gilde besitzt derzeit rund 20 aktive Traditionsfahnen, weitere historische Exponate liegen als Dauerleihgabe im Helms Museum.

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Die Gilde bedankte sich bei den Unterstützern der Traditionspflege. Dennis Peters, Geschäftsführer der Krüger & Sohn Malereibetrieb und Fußbodentechnik GmbH, hatte die Restaurierung der historischen „Jungfrauenfahne” ermöglicht. Der Vorstand des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden hatte mit einer Spende die Restaurierung der Infanteriefahne unterstützt.

Wer trifft ins Schwarze?

Nach dem informativen Teil ging es für die Gäste auf den Schießstand. Dort machten sie sich zunächst mit den Sportgeräten und den Grundlagen des Schießsports vertraut, bevor ein Wettbewerb unter den Teilnehmern ausgetragen wurde.

Dr. Eckard Mißfeld von der Harburger Schützengilde zeigt den Umgang mit dem Luftgewehr. Foto: ein

Jan Quinius vom TBQ – Technisches Büro Quinius setzte sich gegen seine Mitbewerber durch und wurde Wirtschaftsvereinskönig. Für seinen Erfolg erhielt er eine Erinnerungsnadel sowie einen Tisch für zehn Personen beim Winterball der Harburger Schützengilde.

Spaß mit Flaggen: Der 1. Patron der Harburger Schützengilde Ingo Mönke (2. von links) zeigt der U40 Gruppe des Wirtschaftsvereins einige Fahnen. Foto: ein

Winterball im Dezember

Der Winterball findet am Samstag, 12. Dezember 2026, im Privathotel Lindtner Hamburg statt. Neben einem Ballsaal gibt es dort auch eine Disco. Karten und weitere Informationen sind per E‑Mail unter winterball@hsg1528.de erhältlich. (tj)