SPD Eißendorf lädt zum Laternenumzug am Hirschfeldplatz

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Harburg. Die SPD Eißendorf veranstaltet am Donnerstag, 5. November, wieder ihren traditionellen Laternenumzug. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Hirschfeldplatz.

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Der Zug führt über die Eißendorfer Straße, die Dempwolffstraße, den Mehringweg und die Hoppenstedtstraße. Für musikalische Begleitung sorgt der Spielmannszug der Turnerschaft Harburg.

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Begleitet wird der Umzug von Matthias Czech, dem Vorsitzenden der SPD Eißendorf und Eißendorfer Wahlkreisabgeordneten in der Hamburgischen Bürgerschaft. „Wir freuen uns schon auf dieses jährliche Highlight und sind bei jedem Wetter dabei”, sagt Czech.

Wer den Zug begleitet

Neben Czech nehmen die Eißendorfer Bezirksabgeordneten Dr. Sven Hey und Nicole Hartmann an dem Umzug teil. (cb)