Spritzen, Angst und Pächter weg: Harburger Schützengilde schlägt Alarm wegen Abrigado

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Harburg. Die Harburger Schützengilde von 1528 e.V. hat sich in einer Stellungnahme erstmals öffentlich zur Situation rund um die Suchthilfeeinrichtung Abrigado auf dem Schwarzenberg geäußert. Der Verein berichtet von gebrauchten Spritzen, Kanülen und Müll auf seinem Grundstück sowie von zunehmend verunsicherten Mitgliedern und Besuchern. Auch wirtschaftlich habe die Entwicklung bereits Folgen: Der bisherige Gastronomiepächter habe das Objekt zum 1. Oktober verlassen, mehrere mögliche Nachfolger seien abgesprungen.

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Der Verein betont zugleich, die Notwendigkeit der Suchthilfe grundsätzlich nicht infrage zu stellen. Ziel sei eine Lösung, die sowohl den Bedürfnissen suchtkranker Menschen als auch den Interessen der Nachbarschaft gerecht werde.

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Nico Ehlers, 2. Patron der Harburger Schützengilde, schildert, wie sich die Begegnungen im Umfeld des Vereinsgeländes über die Jahre verändert haben: „Während sich die früheren Methadon-Konsumenten nach unserer Wahrnehmung eher zurückgezogen und unauffällig verhalten haben, begegnen uns heute vermehrt Menschen, die offenbar unter Drogeneinfluss stehen und dabei verwirrt, stark unruhig oder gelegentlich auch aggressiv auftreten.” Solche Begegnungen gehörten inzwischen zum Alltag und sorgten dafür, dass sich Mitglieder und Besucher zunehmend unsicher fühlten.

Spritzen im Laubhaufen

Immer wieder finden Mitglieder gebrauchte Kanülen im Laub auf dem Grundstück der Gilde. Foto: ein

Auf dem Privatgrundstück der Harburger Schützengilde finde der Verein wiederholt benutzte Spritzen, Kanülen, Zelte, Matratzen, Decken und menschliche Exkremente. Auch mutmaßliches Diebesgut sei bereits dokumentiert und zur Anzeige gebracht worden.

Auch mutmaßliches Diebesgut wurde auf dem Grundstück bereits gefunden. Foto: ein

Ehlers beschreibt die Auswirkungen auf die Arbeit auf dem Gelände: Bei Arbeitseinsätzen seien Sicherheitsschuhe, lange Hosen und besondere Vorsicht unerlässlich, „da wir auf dem gesamten Gelände immer wieder benutzte Spritzen und Kanülen finden, auch versteckt in Laubhaufen und Gebüschen.” Selbst das Zusammenharken von Laub berge dadurch ein Verletzungsrisiko.

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Besonders bedenklich sei, dass auch Kinder von Vereinsmitgliedern das Gelände nicht mehr unbeschwert zum Spielen nutzen könnten. „Es besteht stets die Sorge, dass sie beim Spielen auf eine gebrauchte Spritze treten oder sich an einer Kanüle verletzen könnten”, sagt Ehlers. Ein solches Risiko dürfe auf dem eigenen Vereinsgelände nicht zum Alltag gehören.

Pächter und Nachfolger springen ab

Die angespannte Lage habe inzwischen auch wirtschaftliche Folgen. Der bisherige Gastronomiepächter habe seine Verlängerungsoption nicht wahrgenommen und das Objekt zum 1. Oktober verlassen. Als Gründe habe er unter anderem Umsatzeinbußen und die Verunsicherung seiner Gäste genannt.

Auch mehrere potenzielle Nachfolger hätten sich nach erneuten Medienberichten über Schusswaffenvorfälle zurückgezogen, obwohl Gespräche teilweise bereits weit fortgeschritten gewesen seien. Sie hätten Sicherheitsbedenken geäußert und bezweifelt, ob Gäste den Standort künftig annehmen würden.

Sorge vor neuem Standort in der Nähe

So sieht es aktuell hinter dem Schießstand der Harburger Schützengilde aus. Foto: ein

Mit Sorge blickt die Schützengilde zudem auf Pläne, das Abrigado in unmittelbarer Nähe weiterer sensibler Einrichtungen anzusiedeln. Der Schwarzenberg sei eine Naherholungsfläche inmitten von Wohngebieten, mit Schulen, der Technischen Universität, einer Kindertagesstätte, Gastronomie und dem Vereinsgelände. Eine neue Einrichtung in rund 250 Metern Luftlinie Entfernung würde diese Nachbarschaft erneut unmittelbar betreffen.

Der Verein verweist darauf, dass bereits alternative Standorte öffentlich diskutiert würden, die größere Abstände zu Wohngebieten, Schulen, Kindertagesstätten, Naherholungsflächen und Gastronomie ermöglichten. Es solle ernsthaft geprüft werden, ob sich dort eine verträglichere Lösung für alle Beteiligten verwirklichen lasse. Die Schützengilde wünsche sich einen konstruktiven Dialog und eine Standortentscheidung, die sowohl suchtkranken Menschen als auch Anwohnern, Gewerbetreibenden und Vereinen gerecht werde. (tj)