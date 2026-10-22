Stadt macht Ernst im Phoenix-Viertel: Grundstück zwangsweise übernommen

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Harburg. Das Grundstück Reinholdstraße 11 im Phoenix-Viertel gehört künftig dem städtischen Unternehmen Fördern & Wohnen (F&W). Der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) der Finanzbehörde hat dort im Auftrag des Bezirksamts Harburg und von F&W das städtische Vorkaufsrecht ausgeübt.

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Grund für den Schritt: Der private Käufer wollte sich nicht per Abwendungsvereinbarung dazu verpflichten, ordnungsgemäße Zustände auf dem Grundstück herzustellen. F&W plant nun, an dieser Stelle neuen Wohnraum für vordringlich Wohnungssuchende zu schaffen.

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Auch bei einem ähnlich gelagerten Grundstück im Phoenix-Viertel hat die Stadt bereits das Vorkaufsrecht genutzt. In diesem Fall läuft nach Angaben der Behörde noch ein Rechtsverfahren.

Warum die Stadt eingreift

Finanz- und Bezirkssenator Andreas Dressel erklärt, ein solches Eingreifen in den Markt sei „immer ultima Ratio” und stehe am Ende eines oft längeren Verhandlungsprozesses. Potenzielle Käufer könnten eine Vorkaufsrechtsausübung durch Abwendungsvereinbarungen vermeiden, so Dressel weiter. Er begrüße, dass der Bezirk die Zustände in Teilen des Phoenix-Viertels in den Fokus nehme.

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Bezirksamtsleiter Christian Carstensen sieht in vernachlässigten oder verdreckten Grundstücken und Gebäuden ein Problem für die Nachbarschaft und das Image des gesamten Bezirks. „Daher setzt das Bezirksamt seit diesem Jahr auch das Mittel des Vorkaufs ein, um vor Ort für ordnungsgemäße Zustände zu sorgen”, sagt Carstensen. Eigentümer und Käufer, die nur Geld aus dem Viertel ziehen wollten, ohne sich um bauliche Missstände zu kümmern, müssten mit einem aktiven Eingreifen der Stadt rechnen.

Weiteres Verfahren offen

Wie es im zweiten, noch offenen Fall im Phoenix-Viertel weitergeht, hängt vom Ausgang des laufenden Rechtsverfahrens ab. Details zu diesem Grundstück nennt die Behörde bislang nicht. (cb)