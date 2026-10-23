Stadtreinigung Hamburg startet Herbsteinsatz gegen Laub: Das sind die Regeln für Anwohner

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Harburg. Rund 590 Mitarbeiter der Stadtreinigung Hamburg (SRH) sind derzeit mit Kehrmaschinen, Besen und elektrischen Laubbläsern im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Auch in Harburg läuft die „Laubschlacht” mittlierweile auf Hochtouren. Sie reagieren auf bis zu 20.000 Tonnen Laub, die in diesen Wochen in der Hansestadt anfallen.

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Diese Menge entspricht etwa 400.000 Mülltonnen mit jeweils 120 Litern Volumen. Aneinandergereiht würden sie von Hamburg bis nach Osnabrück reichen.

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Auch Grundstückseigentümer tragen in dieser Zeit Verantwortung: Wer keine gebührenpflichtige Gehwegreinigung beauftragt, muss den Geh- und Radweg vor dem eigenen Grundstück selbst von Laub befreien.

Wohin mit dem Laub?

Für die Entsorgung bietet die SRH mehrere Wege an. Gebührenfrei können Privathaushalte ihr Laub auf den zwölf Hamburger Recyclinghöfen abgeben. Alternativ gibt es den Laubsack mit 100 Litern Fassungsvermögen für 2,40 Euro pro Stück, erhältlich auf allen Recyclinghöfen, bei der mobilen Problemstoffsammlung, in den vier EcoHHUbs sowie in vielen Filialen von Budnikowsky. Bis Mitte Dezember holt die SRH die Säcke in jedem Stadtteil im 14-täglichen Rhythmus ab, die genauen Termine variieren je nach Stadtteil und stehen auf stadtreinigung.hamburg.

Wer regelmäßig größere Mengen entsorgen möchte, kann auf die grüne Biotonne mit 80 Litern Volumen zurückgreifen. Sie kostet ab 2,08 Euro im Monat und wird alle 14 Tage geleert. Wer Platz im eigenen Garten hat, kann Laub zudem kostenlos kompostieren. Der Kompost verbessert die Bodenqualität und schließt den biologischen Nährstoffkreislauf, Laubhaufen dienen außerdem Igeln als Winterquartier.

Was mit gesammeltem Laub passiert

Das eingesammelte Laub liefert die SRH an Verwertungsbetriebe. Dort entsteht daraus zertifizierter Qualitätskompost.

Verboten ist es dagegen, Laub auf die Straße oder in den Rinnstein zu kehren. Wer das tut, handelt ordnungswidrig, denn verstopfte Straßenabläufe können Überschwemmungen und vollgelaufene Keller verursachen.

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Auch selbst befüllte Säcke, die nicht den offiziellen Laubsäcken der SRH entsprechen, nimmt die Stadtreinigung nicht mit, da für sie keine Entsorgungsgebühren entrichtet wurden. Auch das stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Verwarnungs- oder Bußgelder beginnen laut SRH regelmäßig bei 55 Euro und können je nach Einzelfall deutlich höher ausfallen. (cb)