Start ins Wintersemester: Harburg begrüßt 1.200 neue Bachelor-Studenten

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Harburg. Mit einer Performance von „You’re the Voice” begrüßte der Uni-Chor „SingING” die neuen Studierenden in der Friedrich-Ebert-Halle. Rund 900 Bachelor-Erstsemester der Technischen Universität Hamburg (TUHH) schnupperten bei der Startveranstaltung zum ersten Mal Uni-Luft.

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Insgesamt haben sich für das Wintersemester 2026/27 knapp 1.200 neue Bachelor-Studierende an der Technischen Universität eingeschrieben. Mehr als 100 von ihnen kommen aus Nicht-EU-Ländern.

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Miora Gerull, Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses, führte gemeinsam mit Prof. Marcus Rutner, Leiter des Instituts für Metall- und Verbundbau, durch das Programm der Begrüßungsveranstaltung am Montag. Das Grußwort sprach Prof. Thorsten Kern, Vizepräsident für Lehre. Im Foyer der Halle waren zahlreiche Info-Stände aufgebaut.

Willkommenstaschen seit 2006

Ein Highlight der ersten Uni-Woche steht noch bevor: Am Dienstag, 13. Oktober, werden auf dem Harburger Wochenmarkt die beliebten Willkommenstaschen an die neuen Studierenden verteilt. Seit 2006 erhalten die Erstsemester zum Start ihre prall gefüllte Tasche.

Harburg Marketing e.V. und die TUHH realisieren dieses Projekt gemeinsam mit vielen Sponsoren.

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Logistik und Mobilität vorn

Die größte Gruppe an Erstsemestern entfällt auf den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Logistik und Mobilität. Danach folgen Bau- und Umweltingenieurwesen sowie Maschinenbau. (cb)

Rund 900 neue Studenten kamen zur Begrüßung in die Ebert-Halle. Foto: TUHH/Bittcher