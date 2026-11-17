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Harburg/HafenCity. Spektakuläre Kunstauktion an der Spitze des Baakenhöfts: Das Architekturprojekt „Lighthouse Zero“ ist am Volkstrauertag mit Sprühdose und Pinsel bearbeitet worden. Die Nachricht, dass das Stelzenhaus abgerissen wird, um Platz für Hamburgs neues Opernhaus zu schaffen, hat dem Harburger Streetart-Künstler Gerrit Fischer aka „Brozilla“ keine Ruhe gelassen.

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Jetzt ist am 20 Meter hohen Schaft des Stelzenhauses in großen Lettern zu lesen: „RIP“ – also „rest in peace“, deutsch „Ruhe in Frieden“. Darunter eine brennende Kerze und der Schriftzug „Brozilla“. Und am Anbau steht noch „Wir lassen Dich auferstehen“, daneben das Bild eines Monteurs der Harburger Firma HC Hagemann.

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Die Harburger Baufirma und ihr früherer Chef Arne Weber hatten Lighthouse Zero 2015 am Baakenhöft aufgebaut, möbliert und dann einfach wirken lassen.

„Für mich ist das Lighthouse Zero so etwa wie ein zurückhaltender Star in der HafenCity – gern gesehen, aber nicht aufdringlich“, sagt Brozilla. „Ich hielt es von daher für eine gute Idee, am Volkstrauertag eine letzte Hommage an dieses zurückhaltende Wahrzeichen Hamburgs zu geben.“

Der Harburger Künstler „Brozilla“. Foto: Brozilla

Künftige Nachfolger könne er sich sehr gut vorstellen, auch in unterschiedlichen Höhen und Größen in wassernahen Gegenden. Ihm gefalle die Vorstellung von einer futuristischen Pilzkolonie.

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Rechnet er denn nun mit rechtlichen Konsequenzen? Brozilla: „Da ich den Eigentümer als kunstaffin und weltoffen kennengelernt habe, mach ich mir keine Sorgen.“ Faszinierend sei es allerdings schon, dass die Aktion zwar sehr viel Aufmerksamkeit hervorgerufen hat, es aber dennoch keinen Polizeieinsatz gab. (ag)