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Harburg. Vattenfall erhöht zum Montag, 1. Februar 2027, die Strompreise in der Hamburger Grundversorgung. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2.500 Kilowattstunden bedeutet das monatliche Mehrkosten von rund 9,75 Euro, umgerechnet eine Preissteigerung von 9,98 Prozent.

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Konkret steigt der Verbrauchspreis im Tarif „Hamburg Basis Privatstrom” von 38,95 Cent pro Kilowattstunde auf 43,63 Cent. Der monatliche Grundpreis bleibt dagegen unverändert.

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Hauptgrund für die Erhöhung sind laut Vattenfall deutlich gestiegene Netzentgelte. Die städtische Stromnetz Hamburg GmbH hat ihre Entgelte zum Jahreswechsel trotz staatlicher Subventionen um rund 8,3 Prozent angehoben. Das ist nach Angaben des Vergleichsportals Verivox die höchste Steigerung bundesweit. Im Durchschnitt liegen die Netzentgelte in Deutschland demnach bei einem Anstieg von knapp zwei Prozent.

Welche weiteren Kosten steigen

Neben den Netzentgelten sind laut Vattenfall auch staatlich veranlasste Umlagen gestiegen, darunter die KWKG-Umlage, die Offshore-Netzumlage und der Aufschlag für besondere Netznutzung. Zusätzlich hätten geopolitische Konflikte die Preise an der Strombörse erheblich steigen lassen, was ebenfalls in den Endpreis einfließe.

Die jetzige Erhöhung folgt auf eine Preissenkung im April, als die Strompreise in der Hamburger Grundversorgung um mehr als 10 Prozent gesenkt worden waren. Eine mögliche Senkung der Stromsteuer würde laut Vattenfall auf der individuellen Jahresrechnung der Kundinnen und Kunden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt.

Wechsel in Sondertarife möglich

Die überwiegende Mehrheit der Hamburger Kundinnen und Kunden ist mittlerweile in günstigere Sondertarife außerhalb der Grundversorgung gewechselt. Wer einen solchen Sondertarif hat, profitiert weiterhin von der vertraglich vereinbarten Preisgarantie.

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Alle betroffenen Hamburger Haushalte erhalten im Dezember ein persönliches Anschreiben mit Informationen zur Preisänderung und zu den einzelnen Kostenbestandteilen. Bei Fragen zu den neuen Preisen oder bei finanziellen Schwierigkeiten, etwa zur Vereinbarung von Ratenzahlungen, steht der Kundenservice montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr telefonisch unter 040 180 409 091 zur Verfügung. (tj)