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Harburg. Zwei kurze Stromstörungen im Umspannwerk Neuland haben am Dienstag gegen 11.20 Uhr auch für Ampelausfälle im Hamburger Süden gesorgt. Leser von harburg-aktuell.de meldeten, dass bei ihnen zuhause kurz das Licht ausgefallen sei.

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Wie Axel Schröder von Hamburg Energienetze auf Nachfrage von harburg-aktuell.de mitteilte, war eine 110-Kilovolt-Leitung im Umspannwerk Neuland gleich zweimal für jeweils rund eine Sekunde gestört. Die Ursache werde derzeit vor Ort überprüft, so Schröder.

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Infolge der Störung fielen im Hamburger Süden mehrere Ampelanlagen aus. Betroffen waren verschiedene Kreuzungen in dem Gebiet.

Wie ging es für Autofahrer weiter?

Nils Schönrok von der Hamburg Verkehrsanlagen GmbH erklärte gegenüber harburg-aktuell.de: „Die meisten Ampeln konnten sich selbst wieder hochfahren.” Einige wenige Anlagen mussten demnach händisch durch Personal wieder in Betrieb genommen werden.

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Auf die Industriebetriebe im Harburger Hafen habe der Stromausfall nach Angaben von Schröder keine Auswirkungen gehabt. Ein Verkehrschaos blieb aus. (tj)