StudiStart: TU-Erstsemester bekommen Harburg im Rucksack geschenkt

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Harburg. Am Dienstag, 13. Oktober, bekommen die neuen Studierenden der Technischen Universität Hamburg ihren Studienstart im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand gedrückt. Von 11 bis 14 Uhr verteilt Harburg Marketing auf dem Marktplatz am Sand Rucksäcke mit Überraschungen, Informationen und praktischen Begleitern für den Studienalltag. Die Willkommensaktion StudiStart gehört seit 15 Jahren zum Semesterbeginn wie die Immatrikulationsfeier.

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Im Rucksack finden die Bachelor- und Master-Erstsemester eine bunte Mischung: Energy Balls von Rossmann geben Kraft für lange Bibliothekstage, Gummibären der Sparkasse Heimfeld versüßen die ersten Vorlesungen. Dazu kommen kunstvoll gestaltete Postkarten der Jungen Freunde der Hamburger Kunsthalle, Sattelschoner der steg Hamburg für den Weg zur Uni und Gutscheine verschiedener Harburger Geschäfte. Die Geschenke sollen mehr sein als Give-aways. Sie machen auf Angebote und Akteure vor Ort aufmerksam und zeigen Harburg als Studienort, Lebensort und potenziellen Arbeitsstandort.

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Seit 2011 bringt die Aktion die TU Hamburg und den Stadtteil zusammen. 2013 wurde das Projekt mit dem Hamburger Stadtmarketing-Preis ausgezeichnet. Möglich ist die Fortsetzung durch die Unterstützung der TU Hamburg, der TUHH Alumni, der Sparkasse Harburg-Buxtehude, des Phoenix-Centers und Contitech.

Erste Kontakte außerhalb des Campus

Der Marktplatz am Sand wird zum Treffpunkt für die neue Studierendengeneration. Harburger Unternehmen und Institutionen stellen sich vor und kommen direkt mit den jungen Menschen ins Gespräch. Das Freiwilligennetzwerk Harburg ist mit einem eigenen Informationsstand vor Ort und zeigt Möglichkeiten auf, sich im Bezirk zu engagieren. So verbindet StudiStart den Semesterauftakt mit ersten Kontakten außerhalb des Campus.

„Sie studieren in einer Zeit, in der sich Technik und Arbeitswelt rasant verändern”, sagt Prof. Dr.-Ing. Thorsten Kern, Vizepräsident für Lehre an der TU Hamburg. Künstliche Intelligenz sei nur ein Beispiel. „Wir bereiten Sie darauf vor, mit neuen Werkzeugen kompetent und kritisch umzugehen, ohne dass Grundlagenwissen und Freude am Tüfteln zu kurz kommen”, sagt Kern. Er wünscht den Erstsemestern einen guten Start und den Mut, Fragen zu stellen.

Partner machen Willkommensaktion möglich

Die Fortsetzung der Tradition ist in diesem Jahr durch die Unterstützung mehrerer Partner möglich. Die TU Hamburg, die TUHH Alumni, die Sparkasse Harburg-Buxtehude, das Phoenix-Center und Contitech ermöglichen die Aktion.

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„Mit dem StudiStart möchten wir den neuen Studierenden von Beginn an zeigen, was Harburg ausmacht”, sagt Antonia Marmon, Geschäftsführerin des Harburg Marketing. Harburg sei ein vielfältiger, innovativer und lebendiger Standort mit zahlreichen Möglichkeiten während des Studiums und darüber hinaus. Besonders schön sei, dass durch das Projekt erste Begegnungen zwischen Studierenden, lokalen Institutionen und zukünftigen Arbeitgebern entstehen, sagt Marmon. „So wird aus dem Studienstart gleichzeitig ein erstes Kennenlernen Harburgs.” (cb)