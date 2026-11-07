Süderelbe-Empfang im Jägerhof: Süderelbe-Thaler 2026 geht an Angelika Maack

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Harburg. Angelika Maack ist mit dem Süderelbe-Thaler 2026 ausgezeichnet worden. Die Übergabe fand am Freitagabend beim Süderelbe-Empfang im Landhaus Jägerhof statt, den die Bezirksversammlung und das Bezirksamt Harburg gemeinsam ausrichteten.

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Maack engagiert sich seit 35 Jahren ehrenamtlich in der Heilig-Kreuz-Kirche in Neugraben. Zudem organisiert sie ein Frühstücksangebot für obdachlose Menschen, das praktische Hilfe mit persönlicher Zuwendung verbindet.

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Den Süderelbe-Thaler verleiht der Regionalausschuss Süderelbe bereits seit 1991 im Rahmen des jährlichen Empfangs. Die Auszeichnung geht an Bürgerinnen und Bürger, die sich durch besonderes ehrenamtliches Engagement für die Region auszeichnen. Über die diesjährige Preisträgerin entschied eine Kommission unter Leitung von Beate Pohlmann, Vorsitzende des Regionalausschusses.

Wer die Gäste begrüßte

Pohlmann eröffnete die Veranstaltung gemeinsam mit Robert Timmann, ebenfalls aus dem Regionalausschuss Süderelbe, als Moderatoren. Bezirksamtsleiter Christian Carstensen begrüßte die geladenen Gäste aus sozialen Einrichtungen, Kirchen, Kultur- und Sportvereinen, Wohlfahrtsverbänden, Hilfsorganisationen sowie aus Verwaltung, Wirtschaft und Politik. Die Festrede hielt Sandra Keck.

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Spenden für zwei gute Zwecke

Im Rahmen des Empfangs sammelten die Gäste Spenden für den Hospizverein, dessen Schirmherrin Keck ist, sowie für Maacks ehrenamtliche Initiative für obdachlose Menschen. Beide Vereine erhielten jeweils rund 535 Euro. Den Abschluss des Abends bildete ein Rahmenprogramm mit anschließendem Get-together bei Snacks und Getränken. (cb)