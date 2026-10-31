Süderelbe Halbmarathon sorgt am 8. November für Straßensperrungen

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Harburg. Autofahrer müssen sich am Sonntag, 8. November, in Neugraben und Neuenfelde auf Straßensperrungen einstellen. Grund ist der Süderelbe Halbmarathon, der an diesem Tag zum 50. Mal stattfindet.

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Veranstalter ist die Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT). Mehr als 1.700 Läufer haben sich bereits angemeldet, damit zeichnet sich zum Jubiläum ein neuer Teilnehmerrekord ab. Gestartet wird um 10 Uhr auf der Straße Am Johannisland vor dem BGZ Süderelbe.

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Die Strecke führt von der CU Arena in Neugraben durch das Alte Land bis nach Neuenfelde und wieder zurück. Dabei durchqueren die Läufer den Torfstecherweg, die Neuwiedenthaler Straße, die Francoper Straße, den Hinterdeich, die Hohenwischer Straße, den Vierzigstücken und die Hasselwerder Straße bis zum Wendepunkt kurz hinter dem Organistenweg.

Welche Straßen betroffen sind

Von etwa 9.30 Uhr bis etwa 12.50 Uhr bleibt der Durchgangsverkehr auf den genannten Strecken gesperrt. Anwohner können ihre Grundstücke trotz der Sperrung weiterhin anfahren.

Besonders betroffen ist die Neuwiedenthaler Straße zwischen dem Kreisverkehr und der Kreuzung Francoper Straße. Dieser Abschnitt wird in Fahrtrichtung Bahnhof Neugraben einseitig gesperrt.

Umleitungen für Anwohner

Wer im Neubaugebiet Vogelkamp wohnt, kann das Gebiet über die Neugrabener Allee am Kreisverkehr, über Königswiesen und Ackerweg oder über Am Aschenland und Geutensweg erreichen und verlassen.

Die HNT bittet Autofahrer, den Veranstaltungsbereich am Renntag zu meiden oder ihr Fahrzeug vor dem Start aus der betroffenen Zone zu bringen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.hntonline.de/events, Fragen können per E‑Mail an leichtathletik@hntonline.de gestellt werden. (cb)