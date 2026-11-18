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Harburg. Die Temperaturen sinken, und für heimische Igel beginnt die Zeit des Winterschlafs. Ab November ziehen sich die meisten Tiere in ihre Winterquartiere zurück, um die kalte und nahrungsarme Jahreszeit zu überstehen. Die NABU-Regionalgeschäftsstelle Elbe-Weser appelliert deshalb an Gartenbesitzer, Laub und Reisig nicht vollständig zu entfernen, um den Tieren geeignete Rückzugsorte zu erhalten und bestehende Winterquartiere durch Aufräumarbeiten nicht zu zerstören.

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Ein naturnaher Garten ist die beste Unterstützung für Igel. „Oft braucht es dafür gar nicht viel: Ein Laubhaufen in einer ruhigen Gartenecke, etwas Totholz und dichtes Buschwerk können bereits ein wertvolles Winterquartier bieten”, sagt Jana Jensen von der NABU-Regionalgeschäftsstelle Elbe-Weser.

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Igel benötigen für ihren Winterschlaf einen geschützten, trockenen und möglichst ungestörten Platz. Besonders geeignet sind Laub- und Reisighaufen, Hecken, Holzstapel oder geschützte Bereiche unter Sträuchern. Auch ein selbst gebautes oder gekauftes Igelhaus kann eine zusätzliche Unterkunft bieten. Wichtig ist, dass die Tiere ungestört bleiben können.

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Achtung bei Laubsaugern und Freischneidern

Wer seinen Garten winterfest macht, sollte nicht überall gründlich aufräumen. Laub kann in einer ruhigen Ecke zusammengerecht und mit Ästen ergänzt werden. So entsteht ein natürlicher Unterschlupf, der den Igeln Schutz vor Kälte bietet. Gleichzeitig finden dort zahlreiche Insekten und andere Kleintiere Lebensraum.

Besondere Aufmerksamkeit ist bei Aufräum- und Schnittarbeiten geboten. In Laub‑, Reisig- und Komposthaufen können sich bereits Igelquartiere befinden. Auch beim Einsatz von Motorsensen, Freischneidern und Rasenmähern ist Vorsicht notwendig. Laubsauger und Laubbläser sollten möglichst nicht verwendet werden, da sie Kleintiere verletzen oder ihre Lebensräume zerstören können.

Einmal angelegte Winterquartiere sollten während der kalten Jahreszeit keinesfalls umgesetzt oder geöffnet werden. Auch das Verbrennen von Reisig- und Laubhaufen ist gefährlich: Darin könnten sich schlafende Igel befinden.

Wann Igel wirklich Hilfe brauchen

Werden Igel tagsüber oder bei niedrigen Temperaturen beobachtet, bedeutet das nicht automatisch, dass die Tiere hilfsbedürftig sind. Bei milden Temperaturen können gesunde Igel vorübergehend aus ihrem Winterquartier aufwachen und auf Nahrungssuche gehen. Sinkt die Temperatur wieder, ziehen sie sich normalerweise selbstständig zurück.

Anders sieht es bei offensichtlich kranken, verletzten oder stark geschwächten Tieren aus. Hinweise auf Hilfsbedürftigkeit können ein unsicherer Gang, Apathie, deutliche Abmagerung oder ein fehlender Einrollreflex sein. Auch unterkühlte Jungtiere benötigen Unterstützung. Besonders spät geborene Jungigel, die sich vor dem Winter keine ausreichenden Fettreserven anfressen konnten, können gefährdet sein.

Es wird dringend davon abgeraten, Igel vorschnell einzusammeln oder eigenständig über den Winter im Haus zu halten. Igel sind Wildtiere und stehen unter Naturschutz. Eine Aufnahme ist nur in begründeten Ausnahmefällen sinnvoll und sollte immer in Absprache mit einer erfahrenen Igelstation oder einer fachkundigen Betreuung erfolgen.

Was auf den Speiseplan darf

Grundsätzlich finden gesunde Igel ihre Nahrung selbst und sollten nicht routinemäßig gefüttert werden. Nur in besonderen Notlagen kann eine Zufütterung sinnvoll sein. Geeignet sind hochwertiges Katzenfutter mit hohem Fleischanteil und ohne Getreide, ungewürztes, gegartes Rinderhackfleisch oder gestocktes Rührei. Frisches Trinkwasser sollte bei Bedarf bereitstehen.

Milch, Obst, Nüsse und Speisereste sind für Igel ungeeignet. Auch Hundefutter sollte nicht verfüttert werden. Werden Futterstellen eingerichtet, müssen diese regelmäßig gereinigt und Futterreste entfernt werden.

So wird der Garten igelfreundlich

Langfristig profitieren Igel von naturnah gestalteten Gärten mit heimischen Pflanzen, Hecken, artenreichen Wiesen, Totholz und möglichst wenig versiegelten Flächen. Auf chemische Pflanzenschutzmittel sollte verzichtet werden, damit ausreichend natürliche Nahrung wie Insekten, Schnecken und Raupen vorhanden ist. Außerdem sollten Gartenzäune für Igel durchlässig sein, damit sie auf ihren nächtlichen Streifzügen zwischen verschiedenen Lebensräumen wechseln können. Kellerschächte, Lichtschächte und steilwandige Wasserbecken sollten gegen hineinfallende Tiere gesichert werden.

Die NABU-Regionalgeschäftsstelle Elbe-Weser hält ein Infopaket zum Thema Igel bereit. Dieses kann gegen Einsendung eines Fünf-Euro-Scheins bei der NABU-Regionalgeschäftsstelle Elbe-Weser, Stichwort Igel, Bertha-von-Suttner-Allee 1, 21614 Buxtehude, angefordert oder zu den Öffnungszeiten jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr direkt in der Regionalgeschäftsstelle abgeholt werden. (dh)