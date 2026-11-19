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Harburg. Die Tage der alten maroden Toilettenanlage an der südwestlichen Ecke des Schwarzenbergparks sind gezählt. Das Bezirksamt hat jetzt mit dem Rückbau der Bauruine begonnen.

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Begründung: Die bauliche Substanz sei stark geschädigt, eine Sanierung sei schlicht zu teuer. Außerdem gebe es keine zulässige Möglichkeit, bei einem Weiterbetrieb der Anlage, egal zu welchem Zweck, die Anlieferung sicherzustellen.

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Dabei gab es reichlich Ideen für den unscheinbaren Flachbau: Ein Investor wollte dort ein Café eröffnen, andere eine öffentliche Toilette oder ein Lager für Sportgeräte einrichten. 2019 brachte das Bezirksamt sogar Proberäume für Musiker ins Gespräch. Doch weder die Verwaltung noch die Hamburg Kreativgesellschaft hatten offenbar genügend Interesse oder Kapazitäten.

Jetzt ist ein Bagger im Einsatz um das Häuschen abzureißen. Foto: Tapken

Der Bauantrag für das Café scheiterte – unter Verweis auf den Denkmalschutz. Allerdings steht nicht das Toilettenhäuschen unter Schutz, sondern die gesamte Parkanlage. (ag)