Trepoll: Invasive Tier- und Pflanzenarten in Harburg nehmen deutlich zu

Werbung Werbung Werbung Werbung

Harburg. Der Bestand invasiver Tierarten im Bezirk Harburg hat sich nach Angaben des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten André Trepoll (CDU) in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Grundlage sind zwei parlamentarische Anfragen Trepolls zu invasiven Pflanzen- und Tierarten (Drs. 23/4922 und 23/4924).

Werbung Werbung Werbung Werbung

Laut der Statistik erlegter und im Straßenverkehr verunglückter Tiere wurden im Jagdjahr 2018/19 im Bezirk Harburg drei Waschbären dokumentiert, im Jagdjahr 2025/26 waren es bereits 59. Die Zahl der getöteten Nutria, auch Biberratte genannt, stieg im selben Zeitraum von 64 auf 667. Bei Marderhunden erhöhte sich die Zahl von 60 auf 102.

Werbung

„So pelzig-knuffig diese Tiere auch wirken mögen: Invasive Tierarten sind ein großes Problem für die heimische Tierwelt und stören das biologische Gleichgewicht erheblich”, sagt Trepoll. Besonders Singvögel seien dadurch gefährdet. Der Abgeordnete aus Süderelbe betont die Bedeutung der Jägerschaft im Umgang mit den Tieren.

Lebendfallen und Kamera-Monitoring

Anfeindungen gegen das Jagdwesen bezeichnet Trepoll als „komplett kontraproduktiv”. Nur eine gezielte Bejagung könne schlimmere Folgen für heimische Tierpopulationen verhindern. Für die Bejagung von Nutria im Hamburger Süden kommen nach seinen Angaben auch 100 tierschutzgerechte Lebendfallen zum Einsatz. Zudem verweist er auf ein seit 2025 laufendes Wildtiermonitoring im Naturschutzgebiet Fischbeker Heide, bei dem Kamerafallen Bestände erfassen. Die Daten sollen unter anderem zeigen, ob auch in Harburg verstärkt Elektrozäune gegen invasive Arten eingesetzt werden sollten.

Fehlende Statistik bei Pflanzen

Auch bei invasiven Pflanzenarten sieht Trepoll Nachholbedarf. Bekannt sind Vorkommen des Riesen-Bärenklaus in der Grünanlage Göhlbachtal und auf Ausgleichsflächen in Harburg. Der Japanische Staudenknöterich breitet sich im Naturschutzgebiet Schweenssand, in der Grünanlage Meyer Park und im Harburger Stadtpark aus, das Drüsige Springkraut in dessen Uferbereichen. Auch Kanadische Goldrute, Spätblühende Traubenkirsche, Armenische Brombeere und Weißer Stechapfel kommen in Harburg vor. Eine amtliche Statistik zu Meldungen und Bekämpfungsmaßnahmen gibt es laut Trepoll weder in Harburg noch im übrigen Stadtgebiet.

„Die Umweltbehörde beweist hier einen fragwürdigen Mut zur Datenlücke. Denn invasive Arten können beispielsweise stark giftig für Hunde und Pferde sein oder bei Hautkontakt extreme Reizungen auslösen”, kritisiert Trepoll.

An Finanzmitteln mangele es nicht: Seit 2021 standen der Umweltbehörde dafür 1,2 Millionen Euro zur Verfügung, abgerufen wurden davon aber nicht einmal 950.000 Euro. Allein 2025 seien nur 60 Prozent der vorgesehenen Mittel genutzt worden. Als Grund nennt Trepoll, dass in der Umweltbehörde nicht einmal eine volle Stelle zur Koordination der Maßnahmen gegen invasive Pflanzen existiere.

„Mit einer Teilzeitstelle kann der Kampf gegen invasive Pflanzenarten in Hamburg und auch in Harburg nicht gewonnen werden. Die offenen Haushaltsmittel sollten nicht in der Umweltbehörde versauern, sondern zusätzlich zweckgebunden an die zuständigen Fachämter in den Bezirken gegeben werden”, fordert Trepoll. (cb)