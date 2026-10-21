Trinkwasser in Hamburg wird ab 2027 teurer

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Harburg. Ab Freitag, 1. Januar 2027, steigen die Preise für Trinkwasser in Hamburg. Durchschnittshaushalte zahlen dann 89 Cent mehr im Monat, wie die Hamburger Wasserwerke GmbH mitteilt.

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Der Kubikmeterpreis steigt von 2,05 Euro auf 2,13 Euro, zuzüglich 7 Prozent Umsatzsteuer. Das entspricht einem Anstieg von 3,9 Prozent. Zusätzlich erhöhen sich die Grundpreise für Wasserzähler um 7,5 Prozent.

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Trotz der Erhöhung bleibt Hamburg im Vergleich der 15 größten deutschen Städte weiterhin eine der günstigsten Städte für Trinkwasser, teilen die Wasserwerke mit.

Was steckt hinter der Preiserhöhung?

Als Gründe nennen die Wasserwerke hohe Investitionen in die Infrastruktur sowie steigende Betriebskosten bei Wasserwerken und Trinkwasserbrunnen. Die Leitungsnetze müssten erneuert und instandgehalten werden.

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Hinzu kommen steigende Kosten für Material, Dienstleistungen und Personal sowie Zinsentwicklungen. Auch der Schutz der kritischen Infrastruktur und eine steigende Gebühr für die Grundwasserentnahme wirken sich auf die Preise aus.

Wer entscheidet über die Preise?

Der Hamburger Senat hat die neuen Preise beschlossen. Die Hamburger Wasserwerke GmbH betont, dass Hamburg trotz der Erhöhung im unteren Preisbereich der Großstädte bleibt, während gleichzeitig in eine sichere Wasserversorgung investiert werde. (tj)