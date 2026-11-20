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Harburg. Der Präsident der Technischen Universität Hamburg (TUHH), Prof. Dr.-Ing. Andreas Timm-Giel, gehört zu den sechs Nominierten für den Titel „Hochschulmanager∗in des Jahres 2026”. Das CHE Centrum für Hochschulentwicklung vergibt die Auszeichnung gemeinsam mit der Wochenzeitung DIE ZEIT.

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Die Jury begründet die erneute Nominierung Timm-Giels damit, dass für ihn wissenschaftliche Exzellenz, gesellschaftliche Verantwortung und eine offene Hochschulkultur zusammengehören. Ein klares Forschungsprofil solle die TU Hamburg widerstandsfähiger gegen kurzfristige politische oder wirtschaftliche Einflussnahmen machen, heißt es in der Jurybegründung.

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Das CHE Centrum für Hochschulentwicklung stellt alle Kandidaten ausführlich auf seiner Website vor. Wer am Ende den Titel trägt, wird am Donnerstag, 3. Dezember, bekanntgegeben.

Wer sind die anderen Finalisten?

Unter den sechs Nominierten befinden sich zwei Frauen und vier Männer. Jeweils drei Finalisten leiten Hochschulen in Hamburg beziehungsweise in Nordrhein-Westfalen. Die Runde setzt sich aus Leitungen von vier Universitäten und zwei Hochschulen für Angewandte Wissenschaften zusammen. (cb)