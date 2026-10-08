Umsonstmarkt: Teilen statt Wegwerfen am Freitag

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Harburg. Der BI Förderverein (Bildung und Integration) organisiert am Freitag, 9. Oktober, einen Umsonstmarkt unter dem Motto „Teilen statt Wegwerfen”. Die Veranstaltung findet von 9 bis 15 Uhr im zweiten Stock des Marktkauf-Centers am Seeveplatz 1 statt. Besucher können dort kostenlos Gegenstände abholen und sich bei Kaffee und Kuchen austauschen.

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Von 9 bis 11 Uhr nehmen die Mitglieder des Fördervereins Spenden entgegen. Die Gegenstände müssen sauber und funktionsfähig sein. Pro Person darf nur eine Kiste abgegeben werden. Der Seminarraum im Marktkauf-Center dient als Sammelstelle.

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Ab 12 Uhr öffnet der Markt für alle Interessierten. Jeder Besucher darf sich drei Teile aussuchen und kostenlos mitnehmen. Das Angebot reicht von Haushaltswaren über Kleidung bis zu Büchern und Spielzeug.

Gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen

Parallel zum Stöbern gibt es ab 12 Uhr Kaffee und Kuchen. Die Veranstalter wollen so eine entspannte Atmosphäre schaffen. Der Umsonstmarkt soll nicht nur zum Tauschen, sondern auch zum Verweilen einladen.

Die Restbestände nach Veranstaltungsende gehen an soziale Einrichtungen. Was dort nicht gebraucht wird, entsorgt der Förderverein fachgerecht. Das Motto „Teilen statt Wegwerfen” zieht sich durch das gesamte Konzept der Veranstaltung. (tj)