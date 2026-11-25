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Harburg. Auch Autofahrer aus dem Hamburger Süden müssen sich auf Behinderungen auf der Veddel einstellen: Die gesamte Brückenunterschicht des Bauwerks Veddeler Brückenstraße ist durch Anprallschäden und Betonabplatzungen stark beschädigt. Die Instandsetzung der Brücke sollte im Oktober 2026 beginnen, war aber im Zuge des Wasserrohrbruchs in der Amsinckstraße und der damit verbundenen starken Verkehrsbelastung im Elbbrückenbereich verschoben worden.

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Die Verkehrsbeschränkung in der Amsinckstraße ist weitgehend aufgehoben, so dass die dringend notwendigen Arbeiten an der Veddeler Brückenstraße nun noch in diesem Jahr beginnen können. In enger Abstimmung mit umliegenden Maßnahmen und zeitlicher Koordinierung mit den Arbeiten und Vollsperrungen an der Berlinertordammbrücke, starten die Arbeiten am 25. November 2026.

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Das Bauwerk stammt aus den 1960er Jahren und wurde zuletzt 2010 saniert. Seit Frühjahr 2025 bessert der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) bereits Teile der Konstruktion aus. Weil sich in mehreren Bereichen Betonteile gelöst haben, wurde die Unterseite der Brücke vorsorglich mit Netzen gesichert, um Fußgänger, Radfahrer sowie Auto- und Lastwagenfahrer zu schützen.

Noch offen sind mehrere Gewerke: Der LSBG muss den Beton auf der gesamten Fläche instandsetzen, dazu kommen Arbeiten am Mauerwerk, an den Lagern sowie an Treppen, Geländern und Handläufen.

Wie läuft der Verkehr während der Bauzeit?

Während der Arbeiten bleibt jeweils eine Fahrspur pro Richtung unter der Brücke geöffnet. Wirtschafts- und Hafenbetriebe wurden vorab über die Einschränkung informiert. Pro Fahrspur stehen dreieinhalb Meter zur Verfügung, insgesamt also sieben Meter, sodass auch Schwerlastverkehr passieren kann. Die Durchfahrtshöhe beträgt vier Meter und ist entsprechend ausgeschildert.

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Für den Knotenpunkt am Veddeler Marktplatz hat der LSBG eigene Ampelprogramme entwickelt. Die Polizei will die Kreuzung in der Anfangsphase besonders im Blick behalten und die Schaltungen bei Bedarf nachjustieren.

Was ändert sich für die Elbbrücken?

Auf der Neuen Elbbrücke bleibt die Verkehrsführung unverändert. Wer stadteinwärts fährt, kann weiterhin in die HafenCity abbiegen, zusätzliche Einschränkungen soll es dort nicht geben.

Die Arbeiten sollen im Mehrschichtbetrieb möglichst verkehrsverträglich ablaufen und bis Juni 2027 abgeschlossen sein. Der LSBG bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die Einschränkungen. Die Maßnahme ist Teil des Programms „Brückenschlag für Hamburg” und steht im Zusammenhang mit weiteren Sanierungen entlang der Trasse der Neuen Elbbrücken. (cb)