Volkstrauertag: Gedenkfeier am Ehrenmal auf dem Neuen Friedhof Harburg

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Harburg. Am Sonntag, 15. November, findet um 11.30 Uhr am Ehrenmal auf dem Neuen Friedhof Harburg die zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag statt. Die überparteiliche Feier organisieren traditionell die CDU-Fraktion in der Bezirksversammlung Harburg und der CDU-Kreisverband Harburg.

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Eröffnet wird die Veranstaltung vom Vorsitzenden des CDU-Kreisverbandes Harburg und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, André Trepoll. Als Gedenkredner sprechen der Leiter des Bezirksamtes Harburg, Christian Carstensen, sowie Diakon im Ruhestand Peter Meincke.

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Der Volkstrauertag wurde 1924 in der Weimarer Republik eingeführt. In der Bundesrepublik wird seit Anfang der 1950er Jahre an diesem Tag bundesweit der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Der Termin liegt jeweils zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag.

Wer an der Feier teilnimmt

Zu den Teilnehmenden zählen wie in den vergangenen Jahren Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und öffentlichem Leben. Auch die Marinekameradschaft Harburg, die Reservistenkameradschaft Harburg und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge nehmen an der Gedenkveranstaltung teil.

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Für die musikalische Begleitung sorgt der Heimfelder Posaunenchor unter der Leitung von Hartmut Fischer. (tj)