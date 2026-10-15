Vollsperrung in Wilstorf: Vinzenzweg wird zwei Tage zur Sackgasse

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Harburg/Wilstorf. Der Vinzenzweg zwischen Eigenheimweg und Winsener Straße wird am Dienstag, 20. Oktober, und Mittwoch, 21. Oktober, jeweils von 7 bis 17 Uhr für den Verkehr gesperrt. Grund sind Bauarbeiten am Gehweg.

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Wie die Polizei mitteilt, wird der Gehweg instandgesetzt und im Zuge einer Hochbaumaßnahme verbreitert.

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Aus Richtung Eigenheimweg kommend wird der Vinzenzweg während der Bauarbeiten als temporäre Sackgasse ausgeschildert. Die Zufahrt bis zu den Hausnummern 1 und 8a‑e bleibt frei.

Wie Rettungskräfte im Notfall reagieren

Für Einsätze der Rettungskräfte ist eine Zufahrt zu den Gebäuden Vinzenzweg 2 sowie zum Eckgebäude Winsener Straße 20 über die Winsener Straße möglich. (cb)