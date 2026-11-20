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Harburg. Seit Donnerstag läuft „Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping” in den deutschen Kinos. Mittendrin ist ein Gesicht aus Harburg zu sehen. Deyar Alkalash spielt den Tribut „Atread”. Für den jungen Schauspieler schließt sich damit ein Kreis, der vor Jahren im eigenen Wohnzimmer begann.

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„Die Tribute von Panem habe ich schon als Kind im Fernsehen gesehen. Mit meinen Geschwistern und Cousins habe ich im Wohnzimmer Tribut gespielt”, sagt Alkalash, der die Goethe-Schule Harburg besucht. Was damals ein Spiel unter Geschwistern war, ist heute sein Beruf.

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Monatelang stand der 19-Jährige für die Produktion vor der Kamera, gedreht wurde in Spanien und über mehrere Monate in Berlin. Parallel dazu lief die Schule weiter. Alkalash macht derzeit sein Abitur an der Goethe-Schule in Harburg. „Meine Schule ist eine Kulturschule, deshalb darf ich manchmal wochenlang statt im Unterricht am Set sein. Dafür bin ich meinen Lehrkräften sehr dankbar”, sagt er gegenüber harburg-aktuell.de.

Vom Theater-Casting zur großen Kinorolle

„Vor drei Jahren stand ich zum ersten Mal außerhalb der Schule auf einer Bühne. Seitdem hat sich viel verändert, beruflich und persönlich”, sagt Alkalash über seinen Einstieg. Den Weg dorthin ebnete seine damalige Klassenlehrerin Frau Atug, die ihm ein Theater-Casting außerhalb der Schule vorschlug. Über das Theater wurde die Agentur Edda Bond auf ihn aufmerksam, und über die Agentur fand er schließlich den Weg zum Film.

Zum Casting für „Sunrise on the Reaping” kam Alkalash über seine Agentur, zunächst ohne zu wissen, um welches Projekt es sich handelte. „Damals war alles streng geheim”, erzählt er. 2023 hatte er den fünften Teil der Reihe im Kino gesehen und sich vorgenommen, es einmal in den sechsten Teil zu schaffen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in der Branche war. Als das Casting begann, erkannte er, dass sein Ziel zum Greifen nah war. Die Bestätigung für die Rolle erhielt er ausgerechnet in einem Hotelzimmer in Berlin, während er gerade die Dreharbeiten zu „Babo: Die Haftbefehl Story” abschloss.

Nebel, Blumen und Sonnenaufgang am Set

An den ersten Drehtag in Spanien erinnert sich Alkalash besonders genau. Um 4 Uhr ging es los, zuvor hatten Stunttrainings, Fittings und Masken-Proben in Berlin stattgefunden, bei denen sich die Besetzung kennenlernen konnte. „Am ersten Drehtag in Spanien ging es morgens um 4 Uhr los, und wir haben zum ersten Mal das Set gesehen: die Cornucopia. Alles war neblig und voller Blumen, die als Requisite dienten”, sagt er. Noch beim Sonnenaufgang begannen die ersten Aufnahmen. „Das war ein bezauberndes Gefühl”, erinnert sich Alkalash.

Vor der Rolle hatte Alkalash bereits andere Produktionen durchlaufen. In der Netflix-Dokumentation „Babo: Die Haftbefehl Story” verkörperte er die jugendliche Version des Rappers Haftbefehl, in der Hauptrolle. Im Kinofilm „Söhne” übernahm er eine Nebenrolle.

Nächstes Projekt schon in der Postproduktion

Auch nach den Dreharbeiten zu „Sunrise on the Reaping” ging es für Alkalash weiter. Im Sommer 2026 stand er für den Kurzfilm „Pocket Bike Symphony” der Filmakademie Baden-Württemberg erneut vor der Kamera, in der Hauptrolle als Teo. Das Coming-of-Age-Drama erzählt vom letzten Tag einer Jugendfreundschaft und davon, wie Beziehungen zerbrechen, wenn über emotionale Belastungen nicht gesprochen wird. Der Film befindet sich aktuell in der Postproduktion. „Die Cast und Crew sind für mich schnell zu einer Familie geworden, und Cast und Regie liegen mir sehr am Herzen”, sagt Alkalash.

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Zwischen Drehorten und Schulbank bleibt für Alkalash noch Zeit für Alltägliches. Er geht gerne mit Freunden ins Kino, schaut auch zu Hause Filme, spielt abends für sich Gitarre und fährt im Sommer Fahrrad. Zu Hause in Harburg leben auch seine zwei älteren Geschwister und seine Eltern, die Familie, mit der einst alles im Wohnzimmer begann. (tj)