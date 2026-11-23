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Harburg. Das Archäologische Museum Hamburg lädt am Donnerstag, 26. November, um 18 Uhr zu einem Vortrag über die Geschichte von St. Nikolai in den Planet Harburg ein. Oliver Krewitt vom Mahnmal St. Nikolai spricht über die mehr als 830-jährige Geschichte des Ortes und darüber, was ihn zu einem besonderen Erinnerungsort für Hamburg macht.

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Krewitt ist am Mahnmal St. Nikolai tätig, das aus der gleichnamigen ehemaligen Hauptkirche Hamburgs entstanden ist. Deren 147 Meter hoher Turm prägt bis heute die Silhouette der Hansestadt.

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Der Vortrag findet im Planet Harburg am Herbert-und-Greta-Wehner-Platz statt. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von der Kaufmannskapelle zum Wahrzeichen

Die Geschichte der Kirche reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Kaufleute und Seefahrer errichteten damals eine Kapelle zu Ehren des heiligen Nikolaus, deren Ursprünge auf das Jahr 1195 datiert werden. Die kleine Kapelle für 300 Gläubige entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem neogotischen Bauwerk, dessen Bau 1844 begann.

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Im Jahr 1943 wurde die Kirche im Rahmen der „Operation Gomorrha” zerstört. Seitdem dient St. Nikolai als Ort des Gedenkens und der Demokratieförderung. Heute ist der Bau zugleich Kirchenruine, Denkmal, Mahnmal und Begegnungsort.

Ausblick bis ins Jahr 2029

Inhaltlich spannt der Vortrag den Bogen von den Ursprüngen der Kirche im Jahr 1195 über die Entstehung des neogotischen Bauwerks ab 1844 bis zur Auseinandersetzung um die Bedeutung von St. Nikolai als Erinnerungsort. Auch die heutige Funktion als Mahnmal wird thematisiert. Zum Abschluss gibt Krewitt einen Ausblick auf die baulichen Veränderungen, die bis zum Jahr 2029 geplant sind. (cb)