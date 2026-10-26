Vortrag zu den Ursprüngen des Hamburger Stadtwappens im Planet Harburg

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Harburg. Prof. Dr. Rainer-Maria Weiss stellt am Donnerstag, 29. Oktober, um 18 Uhr im Planet Harburg seine aktuellen Forschungsergebnisse zu den Ursprüngen des Hamburger Stadtwappens vor. Weiss ist Direktor des Archäologischen Museums Hamburg und Landesarchäologe der Freien und Hansestadt Hamburg. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

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Das heutige Hamburger Wappen und das Logo der Stadt gehen auf mittelalterliche Siegelstempel zurück. Mit einem solchen Stempel, dem sogenannten Typar, beglaubigten die Hamburger im Mittelalter ihre Urkunden.

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Das Hamburger Staatssiegel entstand nach den neuen Erkenntnissen vor 1256 und wurde zwischen 1296 und 1304 nachgraviert. Es zeigt ein Stadttor mit zwei mächtigen steinernen Rundtürmen. Das Original befindet sich heute in der Handelskammer Hamburg.

Welches Bauwerk stand Pate?

Lange war unklar, welches Bauwerk den Entwerfern des Siegels als Vorbild diente. Weiss geht nach den jüngsten Untersuchungen davon aus, dass eine Burg als Vorlage ausscheidet, weil es in Hamburg nie eine steinerne Festung als Sitz der weltlichen Stadtherren gegeben hat.

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Auch die Hammaburg und ihr Nachfolgebau, die Neue Burg, kommen demnach nicht infrage. Beide Anlagen bestanden lediglich aus Holz und Erde und ähnelten dem Motiv auf dem Siegel nicht.

Spuren führen zum ältesten Stadttor

Die Forschungen des Archäologischen Museums Hamburg führen stattdessen zum ältesten Stadttor der Hansestadt. Dieses Tor bildete den Kern der um 1240 errichteten ersten Stadtmauer, einem Zeitraum, der mit dem erstmaligen Auftauchen des Siegelmotivs zusammenfällt.

In seinem Vortrag will Weiss erläutern, wie die Archäologen zu diesen Schlussfolgerungen gelangt sind und welche Funde die Zusammenhänge stützen. Die Veranstaltung findet am Herbert-und-Greta-Wehner-Platz im Planet Harburg statt. (cb)