Vortrag zur „Erweiterten Kinderlandverschickung” in der Fischhalle

Werbung Werbung Werbung Werbung

Harburg. Die Geschichtswerkstatt Harburg lädt am Mittwoch, 25. November, zu einem Vortrag über die „Erweiterte Kinderlandverschickung” ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Fischhalle, Kanalplatz 16, und ist Teil der Harburger Gedenktage.

Werbung Werbung Werbung Werbung

Hitler ordnete die Maßnahme Ende September 1941 per „Führerbefehl” an. Offiziell trug sie den verharmlosenden Namen „Erweiterte Kinderlandverschickung”, kurz KLV. Dahinter verbarg sich die Evakuierung von Kindern und Jugendlichen aus Städten, die durch Luftangriffe gefährdet waren.

Werbung

Ganze Schulen wurden damals geschlossen. Die Schulklassen kamen in weniger bedrohte Gebiete, teils auch in Regionen außerhalb des damaligen Deutschen Reichs. Die KLV gilt als eine der größten organisierten Binnenwanderungen der Geschichte.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Was bedeutete die Evakuierung für die Betroffenen?

Der Vortrag der Geschichtswerkstatt Harburg beleuchtet die Geschichte dieser Evakuierungen und geht dabei besonders auf die Verhältnisse in Harburg ein. Die Veranstalter wollen herausfinden, was die Maßnahme für die beteiligten Kinder und Jugendlichen bedeutete.

Der Vortrag wird mit einer Bilddokumentation ergänzt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. (cb)