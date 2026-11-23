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Harburg. Im Mercedes-Benz-Werk in Bostelbek stehen die Produktionsbänder still. Seit Sonntagabend, 22 Uhr, ruht die Arbeit, nachdem die IG Metall die Beschäftigten zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen hat. Die Arbeitsniederlegung soll bis Montagabend, 22 Uhr, andauern.

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Rund 300 Beschäftigte beteiligten sich am Sonntagabend und am Montagmorgen an Kundgebungen vor dem Werk, die jeweils zum Schichtwechsel stattfanden.

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Hintergrund des Streiks sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Entgelt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung. Die Arbeitgeber bieten dagegen eine Einmalzahlung an, die unter bestimmten Voraussetzungen ausgesetzt werden kann, sowie eine Entgelterhöhung von 1,3 Prozent ab Juli 2028 bei einer Laufzeit von 26 Monaten.

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Keine Bewegung seit Wochen

Seit Wochen gibt es nach Angaben der IG Metall keine Annäherung zwischen den Verhandlungspartnern. Das Angebot der Arbeitgeberseite sei unverändert geblieben. „Wir hoffen, dass es Wirkung zeigt”, sagt Benjamin Rühle, Vertrauensmann der IG Metall, mit Blick auf den ganztägigen Warnstreik.

Der Ausstand in Bostelbek steht im Zusammenhang mit einer größeren Streikwelle in Norddeutschland. Die IG Metall hat dort mehr als 23.000 Beschäftigte in 19 Betrieben zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Einen Termin für eine vierte Verhandlungsrunde gibt es bislang nicht. (cb)