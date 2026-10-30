Wegen Kranarbeiten: Kleiner Schippsee ab 2. November dicht

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Harburg. Die Straße Kleiner Schippsee wird von Montag, 2. November, bis voraussichtlich Freitag, 6. November, voll gesperrt. Grund für die Maßnahme sind Kranarbeiten. Die Sperrung beginnt um 6 Uhr morgens und soll am Freitag um 18 Uhr enden.

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Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Straßen Am Wall und Großer Schippsee. Die Fahrbahn wird in Höhe der Hausnummer 24 komplett gesperrt. Autofahrer müssen sich in diesem Zeitraum auf eine Umleitung einstellen.

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Die Arbeiten dauern insgesamt fünf Tage. Der Beginn ist für Montag, 2. November, um 6 Uhr angesetzt. Das voraussichtliche Ende liegt am Freitag, 6. November, um 18 Uhr. Ob die Sperrung tatsächlich pünktlich aufgehoben werden kann, hängt vom Fortschritt der Kranarbeiten ab.

Absicherung nach Regelplan

Die Absicherung der Baustelle erfolgt nach einem eingereichten Verkehrszeichenplan. Dieser orientiert sich am Regelplan BI/15. Die entsprechende Beschilderung wird vor Ort aufgestellt.

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Anwohner und Verkehrsteilnehmer sollten die Sperrung bei ihrer Routenplanung berücksichtigen. Besonders der morgendliche und abendliche Berufsverkehr könnte von der Maßnahme betroffen sein. (tj)