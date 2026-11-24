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Harburg. Was ist ein „Nachbarschaftsvertrag“ wert, in dem das Zusammenleben einer Wohnsiedlung mit ihren neuen Nachbarn geregelt wird – mit Nachbarn, die nicht ganz freiwillig zugezogen und vor allem durch andere Kulturen geprägt sind? Das wollte die Bezirkspolitik wissen, hatte deshalb einem Antrag des CDU-Abgeordneten Martin Hoschützky zugestimmt und die Vertragspartner in den Sozialausschuss eingeladen.

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Anfang April 2025 hatte die Siedlergemeinschaft Wetternstraße gemeinsam mit Petra Lotzkat, der damaligen Staatsrätin der Hamburger Sozialbehörde den Vertrag unterschrieben. Dieser Vertrag war das Ergebnis eines mehr als 13 Jahre dauernden Kampfes der rund 300 Siedler, die nur durch die Stadtautobahn getrennt von der Erstaufnahme für Geflüchtete im Harburger Hauptpostamt leben. Doch nicht nur das: Im Umkreis von einem Kilometer sind bis zu 3.500 Geflüchtete in verschiedenen Unterkünften untergebracht.

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Es gab zwar immer wieder Reibereien und ein paar ärgerliche Zwischenfälle, das war aber nicht das Problem der Siedler. „Wir sind in all diesen Jahren immer wieder enttäuscht worden“, sagt Initiativen-Sprecherin Iwona Mazurkiewicz. „Politiker, Staatsräte und sogar Senatoren haben uns besucht und uns viele Versprechungen gemacht.“ Leider hätten sie nie Wort gehalten.

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Dabei hatten die Siedler keine großen Forderungen. Sie wollten nur, dass zum Beispiel ein Wachdienst eingerichtet wird, als in einer der ältesten Unterkünfte Harburgs, direkt in der Wetternstraße die Drogengeschäfte überhand nahmen. Dieser wurde auch eingerichtet, wurde aber schnell wieder eingestellt. Als dann der Landesbetrieb 2015 Fördern & Wohnen auf dem Gelände der Unterkunft Wetternstraße Fundamente für weitere Wohncontainer bauen ließ, schlug Mazurkiewicz Alarm. Die damalige Sozialsenatorin Melanie Leonhard erinnerte sich an ihr Versprechen, in der Wetternstraße keine weiteren Flüchtlinge unterzubringen und stoppte die Bauarbeiten.

Siedler setzen auf friedliches Zusammenleben

„Unsere Initiative hat sich von Anfang an für ein friedliches Zusammenleben mit unseren neuen Nachbarn eingesetzt“, sagte jetzt Michael Grindemann aus der Wetternstraße im Harburger Sozialausschuss. „Das ist uns auch heute noch wichtig.“ Gehakt habe es eher im Umgang mit Behörden und anderen Institutionen.

Nachbarschaftsvertrag zeigt erste Erfolge

Mit dem Nachbarschaftsvertrag hat sich offenbar einiges verbessert. Es gab mehrere Initiativen von Bezirkabgeordneten – zum Beispiel für besseres Licht auf dem Neuländer Platz vor der Post. Und Grindemann und Mazurkiewicz stellten auch der Sozialbehörde ein gutes Zeugnis aus.

Streit mit Fördern & Wohnen: Dialog auf Augenhöhe fehlt

Nur mit Fördern & Wohnen scheint es nicht zu klappen. Mazurkiewicz: „Der verabredete Runde Tisch funktioniert nicht. Das ist kein Dialog auf Augenhöhe. Wir werden als Bittsteller behandelt.“ Dabei wollten die Siedler doch nur das Zusammenleben verbessern. F&W‑Bereichsleiter Dirk Bustorf wollte das nicht auf seinem Betrieb sitzen lassen. Er wies alle Vorwürfe zurück und gab der Initiative die Schuld am Scheitern des Runden Tisch. Augenhöhe sieht anders aus! (ag)