Wieder Baustelle auf der B73: Buxtehuder Straße wird fünf Tage zur Staufalle

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Harburg. Autofahrer auf der Buxtehuder Straße müssen sich auf Geduld einstellen. Von Montag, 19. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 23. Oktober, wird die B73 zur Engstelle. Die Hauptverkehrsader wird in diesem Zeitraum einspurig befahrbar sein.

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Betroffen ist der Abschnitt zwischen Bissingstraße und Grumbrechtstraße in Heimfeld. Grund für die Einschränkungen sind Leitungsarbeiten. Pro Fahrtrichtung steht während der fünf Werktage nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung.

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Lange Staus dürften die Folge sein. Pendler und Anwohner sollten mehr Zeit für ihre Fahrten einplanen oder auf alternative Routen ausweichen.

Erinnerungen an Wasserrohrbruch im Frühjahr

Die angekündigte Baustelle weckt bei vielen Verkehrsteilnehmern unangenehme Erinnerungen. Im Frühjahr hatte ein Wasserrohrbruch auf der B73 bereits für eine einspurige Verkehrsführung gesorgt. Die Sperrung hatte damals erhebliche Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr und den Straßenverkehr.

Die B73 wurde während dieser Zeit zur Staufalle. Wie stark die Beeinträchtigungen durch die jetzt anstehenden Leitungsarbeiten ausfallen werden, bleibt abzuwarten. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am Freitag, 23. Oktober, abgeschlossen sein. (cb)