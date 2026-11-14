Winterdienst in Harburg: So arbeitet die Stadtreinigung

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Harburg. Noch längst sind die Bilder vom vergangenen Winter nicht verblasst: Schneeverwehungen auf den Straßen, zugeschneite Gehwege, Dauerfrost. Auch wenn der kommende Winter milder ausfallen sollte, bereitet sich die Stadtreinigung Hamburg (SRH) bereits wieder auf Schnee und Glätte vor.

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Die Winterdienstzentrale der SRH ist seit Mitte Oktober in Bereitschaft. Bereits im September und Oktober fanden an den großen Standorten Probeläufe statt, bei denen die betrieblichen Abläufe simuliert und testweise Schneeräumschilde an die Fahrzeuge montiert wurden. Für die laufende Saison rechnet die SRH erneut mit mehreren großen Rufbereitschaften, an denen jeweils einige hundert Einsatzkräfte beteiligt sind.

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Bei winterlichem Wetter sichern die Teams verkehrswichtige Straßen, anliegerfreie Gehwege, ein ausgewähltes Radwegenetz sowie Bushaltestellen und Fußgängerüberwege.

Wie die Einsatzzentrale arbeitet

Sobald sich winterliche Witterung ankündigt, ist die Einsatzzentrale der SRH durchgehend besetzt, bis Mitte April. Die Mitarbeitenden stehen dabei in Kontakt mit Polizei, HVV und Wetterdiensten und koordinieren die notwendigen Streueinsätze. Auch außerhalb dieses Zeitraums ist die Zentrale bei Glättegefahr besetzt.

Auf Grundlage der Vorhersagen der Wetterdienste und der Daten eigener Glättemeldeanlagen gibt die SRH spätestens mittags eine Rufbereitschaft für ihre Einsatzkräfte heraus. Aktuelle Wetterprognosen lassen sich auf der Website der SRH einsehen.

Im Volleinsatz sind 729 Männer und Frauen mit 367 Fahrzeugen unterwegs. Sie sichern rund 4.385 Kilometer Strecke, darunter 1.538 Busbuchten, etwa 4.436 Bushaltestellen und 8.364 Fußgängerüberwege.

So sind die Einsatzstufen gestaffelt

Bei örtlich glatten Stellen rücken 15 sogenannte Sofortruf-Fahrer auf Fahrbahnen sowie zehn weitere auf anliegerfreien Gehwegen, an Bushaltestellen und auf Radwegen aus. Die Meldungen dazu kommen von Polizei oder HVV. Das 332 Kilometer lange Winterdienstnetz für Radfahrer bearbeitet die SRH im Einsatzfall mindestens einmal durch Räumen und Streuen, bei anhaltendem Winterwetter je nach Bedarf auch mehrfach. Dafür kommen je nach Lage der Radwege feinkörniger Kies oder Feuchtsalz zum Einsatz, verteilt mit 36 Fahrzeugen.

Rund 660 Kilometer Gehwegstrecke ohne Anlieger, etwa auf Brücken oder an Verbindungen zu Haltestellen, sichert die SRH mit feinkörnigem Kies. 60 Fahrer übernehmen das maschinell mit kleinen Streufahrzeugen, weitere 252 Einsatzkräfte arbeiten manuell. Auf den Hauptverkehrsstraßen und den Strecken mit Buslinienverkehr (2.787 Kilometer) sowie an 1.538 Busbuchten streuen 90 Einsatzkräfte mit ebenso vielen Fahrzeugen Feuchtsalz, anschließend folgen die Verbindungsstrecken (606 Kilometer).

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An den knapp 8.400 Fußgängerüberwegen, also Zebrastreifen samt Mittelinseln, beseitigen 291 Einsatzkräfte mit 97 Fahrzeugen Eis und Schnee manuell mit Schneeschiebern und einem Kies-Salz-Gemisch.

Was Anlieger selbst erledigen müssen

Für Gehwege bleiben die Anlieger in der Pflicht. Schnee muss sofort nach Ende des Schneefalls entfernt werden, Glätte sofort nach ihrem Eintritt. Der geräumte Streifen muss mindestens einen Meter breit sein, bei starkem Fußgängerverkehr mehr, bei Eckgrundstücken bis zur Bordsteinkante. Fällt Schnee oder Glätte nach 20 Uhr, haben Anlieger bis 8.30 Uhr am folgenden Morgen Zeit, an Sonn- und Feiertagen bis 9.30 Uhr. Auf Gehwegen sind Tausalze verboten, erlaubt sind nur abstumpfende Stoffe wie Sand oder Split.

Weitere Informationen zu den Pflichten der Anlieger stellt die Stadt unter hamburg.de/winterdienst bereit. (tj)