„Wir bringen Harburg wieder auf die Karte“: harburg-aktuell.de startet neu

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Harburg. Diese Nachricht geht über uns: harburg-aktuell.de ist ab jetzt auf neuem Kurs unterwegs. Das Medienunternehmen News Media Aktuell hat die Harburger Nachrichtenseite übernommen und präsentiert ab jetzt „Nachrichten aus Deiner Nachbarschaft”. Die erste Veränderung ist schon deutlich sichtbar: Das Design der Webseite wurde angepasst und präsentiert sich jetzt deutlich strukturierter und übersichtlicher.

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Aber wer ist überhaupt News Media Aktuell? Dahinter stecken die beiden Gesellschafter Dennis Hamann und Johannes „Jojo” Tapken. Beide betreiben schon seit Jahren erfolgreich die Nachrichtenseiten seevetal-aktuell.de, stelle-aktuell.de und buchholz-aktuell.de. Die Erweiterung nach Harburg war für die beiden Unternehmer immer ein Wunsch.

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Dieser erfüllte sich nun. Nachdem der Mitgründer von harburg-aktuell.de, André Zand-Vakili, im vergangenen Jahr viel zu früh verstorben ist, kam es zu Gesprächen zwischen Angehörigen und News Media Aktuell. Schnell wurde man sich über eine Übernahme einig. „Immer auch unter dem Aspekt, die Seite im Sinne von André weiterzuführen”, erklärt Tapken, der im Jahr 2009 die Seite harburg-aktuell.de mitgründete und seine Anteile einige Zeit später veräußerte. „Für mich ist das alles auch wie ein großes Nachhause kommen”, sagt Tapken.

Das Team hinter harburg-aktuell.de

Nun zum Team von harburg-aktuell.de: Christian Bittcher bleibt der Redaktion natürlich erhalten. Der Ur-Harburger ist aus der lokalen Medienwelt nicht wegzudenken. Er ist der typische „bekannte bunte Hund” und weiß, wo die nächste Geschichte auf ihn wartet.

Politik aus erster Hand

Ergänzt wird die Arbeit von Christian Bittcher durch die politische Berichterstattung von Andreas Göhring. Der Redakteur ist im Harburger Rathaus bestens bekannt, kennt die politischen Zusammenhänge besser, als seine Westentasche. Mehr als 25 Jahre war der Harburger Redakteur beim Hamburger Abendblatt. Jetzt freut er sich, über die Bezirkspolitik auf harburg-aktuell.de zu berichten.

Blaulicht aus dem Hamburger Süden

Weiter geht es mit den Meldungen rund um Polizei und Feuerwehr. Für diese ist André Lenthe mit seiner Nachrichtenagentur zuständig. Er beliefert die Redaktion von harburg-aktuell.de mit allen News rund um das Einsatzgeschehen im Süden Hamburgs.

Nachrichten, Politik und große Geschichten

Wenn es um schnelle und fachliche Berichterstattung geht, kommt man um den freiberuflichen Journalisten Tobias Johanning nicht herum. Der 32-jährige Buchholzer unterstützt seit der Firmengründung von News Media Aktuell mit seiner Nachrichtenagentur JOTO das Team. Als Betreiber der Nachrichtenagentur JOTO ist Johanning die seriöse Quelle für regionale und überregionale Medien. JOTO liefert seit einem Jahrzehnt Blaulichtthemen genauso wie große Reportagen oder politische Berichterstattung für den Landkreis Harburg und darüber hinaus. Für buchholz-aktuell.de ist Johanning vor allem für seine politische Berichterstattung bekannt und bei einigen berüchtigt.

Die Stimme am Telefon

Für den direkten Kontakt mit dem Leser am Telefon und im Backoffice ist Jenny Tapken verantwortlich. Sie ist die gute Seele im turbolenten Redaktions- und Verlagsalltag.

Werbung aus der Region

Natürlich muss sich ein Nachrichtenverlag auch finanzieren. Dies sichert Sven Rathert. Der 38-Jährige ist verantwortlich für die Werbung lokaler Unternehmen auf harburg-aktuell.de. Als Ansprechpartner für die Gewerbetreibenden ist er das Gesicht von harburg-aktuell.de. Unterstützt wird er bei seiner Arbeit von Andrea Johannsen, die seit Jahren zum festen Team von harburg-aktuell.de gehört.

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Nachrichten ab dem frühen Morgen

Tägliche Nachrichten aus Harburg — immer beginnend in den frühen Morgenstunden — das ist der Anspruch vom „neuen” harburg-aktuell.de. Gewährleistet wird die tägliche Redaktion auch durch den Hauptsitz des Verlags im benachbarten Meckelfeld in der Gemeinde Seevetal. Hier treffen die Pressemitteilungen der Region ein und werden zu Nachrichten.

Dennis Hamann und Johannes „Jojo” Tapken am Harburger Binnenhafen Foto: JOTO

Dennis Hamann: Früh angefangen

Und wer sind Dennis Hamann und Johannes „Jojo” Tapken? Dennis Hamann (30 Jahre) gründete gemeinsam mit Tapken News Media Aktuell. Sie ist das Dach der Nachrichtenseiten seevetal-aktuell.de, stelle-aktuell.de, buchholz-aktuell.de und nun auch harburg-akuell.de. Hamann machte seine ersten journalistischen Gehversuche mit einer eigenen kleinen News-Seite für Meckelfeld. Damals war er 14 Jahre jung. Nur ein Jahr später absolvierte Hamann dann ein einjähriges Praktikum bei Tapken. „Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und Partnerschaft”, erinnert sich Hamann heute. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer von News Media Aktuell ist Hamann außerdem 1. Vorsitzender des Meckelfelder Gewerbevereins.

Johannes „Jojo” Tapken: Zurück zu den Wurzeln

Und wer ist Johannes „Jojo” Tapken? Der gebürtige Harburger begann mit 16 Jahren seine journalistischen ersten Schritte neben der Schule bei den Harburger Anzeigen und Nachrichten. Seitdem hat der heute 46-Jährige im Medienbereich viele Projekte realisiert. Die eigene Wochenzeitung in den frühen 2000er Jahren, ein eigenes Hochglanzmagazin für Harburg Stadt und Land, eine Werbeagentur und ein eigenes Kinderbuch sind nur einige Wegpunkte. Mit Dennis Hamann fand Tapken dann den richtigen Partner, um in der lokalen Nachrichtenwelt digital durchzustarten. Im Jahr 2013 war Tapken übrigens Schützenkönig in Marmstorf und ist Mitglied im Schießclub Scharnhorst der Harburger Schützengilde. Privat lebt er mit seiner Ehefrau Jenny, Sohn Luis und drei Katzen in Langenbek.

„Wir bringen Harburg wieder auf die Karte”, lautet seit Bekanntwerden der Übernahme von harburg-aktuell.de das Motto im Verlag. „Wir freuen uns mit so einem starken und tollen Team Nachrichten für Harburg machen zu dürfen”, sagen Hamann und Tapken, getreu dem Motto „Nachrichten aus Deiner Nachbarschaft.”

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