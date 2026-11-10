Wut am Schwarzenberg: Eltern wollen gegen Abrigado-Entscheidung kämpfen

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Harburg. Nachbarn und Eltern der Schulen auf dem Schwarzenberg stehen unter Schock. Nach der gestern von harburg-aktuell.de gemeldeten Absage an eine schnelle Zwischenlösung für die Drogenhilfe Abrigado machen sie ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft. Einhellige Stimmung: Wir geben nicht auf! Wenn die Bezirksversammlung trotz einstimmigen Vetos bei der Sozialbehörde nichts erreichen könne, sollen jetzt die Harburger Bürgerschaftsabgeordneten in die Pflicht genommen werden. Zudem setzt die Elterninitiative auf ein Volksbegehren.

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In ihrer Stellungnahme zum einstimmigen Beschluss der Bezirksversammlung versucht die Sozialbehörde, die Wogen zu glätten. Sie schreibt: „Wir nehmen die im Antrag dargestellte Situation im Umfeld des Schwarzenbergparks und der Einrichtung Abrigado sehr ernst. Die Sorgen und das Sicherheitsempfinden der anliegenden Schulen, der Elternschaft und der Anwohnerinnen und Anwohner sind nachvollziehbar.“

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Zugleich müsse aber sichergestellt werden, dass die für die Versorgung schwerst suchtkranker Menschen erforderlichen niedrigschwelligen Hilfen in Harburg weiterhin erreichbar bleiben.

Sozialbehörde sorgt mit Aussagen für Verwunderung

Doch dann sorgt die Behörde für Irritation. Der neue Standort de Abrigados an der Buxtehuder Straße, der voraussichtlich 2028 übernommen werden kann, sei „nach einem längeren gemeinsamen Prüfungs- und Abstimmungsprozess zwischen Sozialbehörde, Bezirksamt Harburg und weiteren Beteiligten festgelegt worden.

Das mag aus Sicht der Behörde so sein, dann aber begrüßt sie, dass „mit dem gemeinsamen Antrag (der Bezirksversammlung) diese Planungen getragen werden“. Davon ist in dem Antrag aber mit keinem Wort die Rede.

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Die Behörde betont schließlich, die Planungen für die dauerhafte Lösung in der Buxtehuder Straße 31 würden mit Nachdruck weiterverfolgt. Und: „Der Standort bietet neben Verbesserungen des Angebots insbesondere eine größere räumliche Distanz zu den umliegenden Schulen sowie Möglichkeiten für eine bessere räumliche Trennung und Organisation der unterschiedlichen Nutzungen.“

Neue Hoffnung? Behörde will weiter nach Zwischenlösung suchen

Das Abrigado im Hintergrund kommt aus den Schlagzeilen nicht raus. Foto: Bittcher

Immerhin sagt die Behörde zu, weiterhin eine „fachlich, baulich und zeitlich geeignete Interimslösung“ zu prüfen. (ag)