ZOB-Neubau in Harburg: Dach trägt jetzt Namenszug „HARBURG”

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Harburg. Am neuen Zentralen Omnibusbahnhof in Harburg ist der Schriftzug „HARBURG” auf der fast fertigen Dachkonstruktion montiert worden. Die ersten Busse werden an der Anlage zwar erst im kommenden Jahr abfahren, doch das Gebäude trägt bereits sein äußeres Erkennungszeichen.

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Rund um den Neubau dominiert derzeit die Baustelle das Bild. Im sogenannten Doppelknoten wird intensiv gearbeitet, die Moorstraße ist gesperrt.

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Bis Sonntag, 21. Februar 2027, bleiben die Moorstraße und der südliche Abschnitt der Hannoverschen Straße vollständig gesperrt. Anschließend folgt bis September 2027 die Vollsperrung der Hannoverschen Straße im nördlichen Bereich.

Mehr Platz für Busse und Fahrgäste

Der neue ZOB soll künftig eine Abfahrtslänge von 283 Metern bieten. Das entspricht einer um 73 Prozent höheren Kapazität im Vergleich zur bisherigen Anlage. Bis zu 150 Busse pro Stunde und 25 Buslinien im Tages- und Nachtverkehr sollen dort künftig verkehren. Täglich nutzen rund 40.000 Fahrgäste den Standort, der damit zu einem zentralen Verkehrsknotenpunkt in Harburg zählt.

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Die bauliche Fertigstellung der Busanlage ist nach aktuellem Planungsstand weiterhin für Ende 2026 vorgesehen.

Stufenweise Rückkehr der Buslinien

Die Wiederaufnahme des Busbetriebs erfolgt nicht auf einen Schlag, sondern abgestimmt mit den umliegenden Straßenbaumaßnahmen des Landesbetriebs für Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG). Einzelne Linien sollen je nach Baufortschritt und verkehrlicher Lage nach und nach an die neue Busanlage zurückgeführt werden. (cb)