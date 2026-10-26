Zwei Fahrspuren an Amsinckstraße und Spaldingstraße ab Dienstag frei

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Harburg/Hamburg. Ab Dienstag, 27. Oktober, gibt HAMBURG WASSER auf der Amsinckstraße und der Spaldingstraße in Richtung Deichtorplatz jeweils zwei Fahrspuren wieder für den Verkehr frei. Möglich wird das durch den schnellen Fortschritt bei den Erneuerungsarbeiten im Bereich der beiden Straßen.

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Vor dem Ibis-Hotel stehen damit wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Stadteinwärts lässt sich die Spaldingstraße auf zwei Spuren über den Deichtorplatz in Richtung Klosterwall und Wallringtunnel befahren, und auch die Amsinckstraße ist durchgehend bis zum Deichtorplatz nutzbar. Die nördliche Röhre des Deichtortunnels Richtung Altona bleibt dagegen weiterhin gesperrt. Wegen der Leitungsarbeiten ist zudem die Busspur ab etwa der Spaldingstraße gesperrt, Busse fahren dort im übrigen Verkehr mit.

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Die aktuelle, lastabhängige Verkehrsführung gilt vorerst weiter. Sie bleibt bestehen, bis im November ein dritter Fahrstreifen freigegeben wird, über den zwei weitere Spuren durch den Deichtortunnel Richtung Altona führen.

Was sich Mitte November ändert

Ab Mitte November soll vor dem Ibis-Hotel ein zusätzlicher Fahrstreifen hinzukommen. Dann stehen Richtung Wallringtunnel und Klosterwall zwei Spuren zur Verfügung, ein dritter Streifen führt in den Deichtortunnel, wo sich der Verkehr wieder auf zwei Spuren verteilt. Die lastabhängige Steuerung entfällt dann, der Verkehr stadteinwärts fließt ab der Billhorner Brückenstraße regulär und wird nur im Baustellenbereich von vier auf drei Spuren verengt.

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Der Busverkehr bleibt bis zur Spaldingstraße auf der Busspur und ordnet sich dort in den übrigen Verkehr ein. Bis Anfang Dezember sollen stadteinwärts wieder alle Fahrstreifen zur Verfügung stehen, Mitte Dezember soll auch der Sonderfahrstreifen wieder freigegeben werden. (tj)