Behinderungen im Binnenhafen: Brücke des 17. Juni wird für zwei Tage zur Einbahnstraße

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Harburg. Die Brücke des 17. Juni im Binnenhafen wird am Samstag, 31. Oktober, und Sonntag, 1. November, zur Einbahnstraße. Grund dafür ist eine Brückenbauwerksprüfung, wie die Polizei mitteilt.

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An beiden Tagen ist die Brücke nur noch in Fahrtrichtung Harburg befahrbar. Fahrzeuge in Richtung Wilhelmsburg müssen großräumig umgeleitet werden.

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Auch Fußgänger und Radfahrer sind von den Arbeiten betroffen: Der Geh- und Radweg auf der Brücke bleibt an beiden Tagen vollständig gesperrt.

Umleitung über die Elbbrücke

Wer zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, wird während der Sperrung über die „Alte Harburger Elbbrücke” geleitet.

Eine Ausnahme gilt für Großraum- und Schwertransporte: Sie dürfen die Brücke des 17. Juni in Fahrtrichtung Harburg jederzeit passieren, auch während der Prüfarbeiten. (cb)