Binnenhafen: Flüchtlingsunterkunft soll wie versprochen abgebaut werden

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Harburg. Ab Januar sind im „Holiday Inn – The niu Quay” wieder reguläre Hotelzimmer buchbar. Wie der Bürgerschaftsabgeordnete Sören Schumacher (SPD) mitteilt, sind die ersten Zimmer bereits auf offiziellen Buchungsportalen wie IHG zu finden. Damit wird die Zusage aus dem Bürgerdialog vom Mittwoch, 23. September, umgesetzt.

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Die schrittweise Rückkehr in den Hotelbetrieb bedeutet gleichzeitig den Abbau der Unterbringung geflüchteter Menschen. Zum Jahreswechsel tritt ein strikter Belegungsstopp in Kraft. Danach werden die Kapazitäten sukzessive reduziert, bis die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft komplett endet.

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„Dass Zimmer für das Hotel ‚The niu Quay’ ab Januar wieder auf den gängigen Buchungsplattformen zu finden sind, zeigt ganz deutlich: Wort halten gilt”, sagt Schumacher. Die Sozialbehörde setze die beim Bürgerdialog gegebene Zusage zügig und transparent um. Der vereinbarte Zeitplan sei keine bloße Absichtserklärung, sondern werde punktgenau in die Praxis übersetzt. „Das schafft verlässliche Perspektiven und Vertrauen im Stadtteil”, sagt der Harburger Abgeordnete.

Monatlicher Abbau bis Juni

Der verbindliche Abbaupfad sieht konkrete Schritte vor: Am 1. Oktober waren noch 340 Plätze belegt. Ab dem 1. Januar beginnt die schrittweise Absenkung. Am 1. Februar sind es noch 290 Plätze, am 1. März 240 Plätze und am 1. April 190 Plätze.

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Die Reduzierung setzt sich fort: Am 1. Mai auf 140 Plätze, am 1. Juni auf 90 Plätze. Am 30. Juni endet die Nutzung vollständig.

Während der gesamten Zeit bleibt die Betreibergesellschaft Fördern & Wohnen als Standortleitung vor Ort. Sie ist Ansprechpartnerin für Bewohnerinnen, Bewohner und die Nachbarschaft. (tj)