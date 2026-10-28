Binnenhafen: Neues Revier fürs Opti-Segeln?

Werbung Werbung Werbung

Harburg. Im Wassersport- und Umweltzentrum (WUZ) am Neuländer See können Jugendliche seit mehr als einem Jahrzehnt das Segeln lernen. Die Harburger CDU-Fraktion möchte mit dem Binnenhafen ein weiteres Revier für den Sport erschließen. Bezirksamt und die Hafenbehörde Hamburg Port Authority (HPA) halten das für durchaus möglich und schlagen vor, dafür den Überwinterungshafen im nördlichen Bereich des Binnenhafens zu nutzen.

Werbung Werbung Werbung

Die CDU hatte bei ihrer Anfrage Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im Sinn. Das Segeln mit kleinen Einhandjollen vom Typ „Optimisten“ biete ihnen einen „sicheren und freudvollen Einstieg in den Segelsport“. Als geschütztes Revier ohne Tidenströmungen sei der Binnenhafen ideal für das Opti-Segeln.

Werbung

Bezirksamt und HPA halten das Opti-Segeln im Binnenhafen grundsätzlich für zulässig, halten den Bereich zwischen Jöhnk-Werft und Schleuseneinfahrt aber für nicht geeignet – unter anderem auch wegen der kritischen Strömung im Bereich der Schleuse. Sie empfehlen daher den Überwinterungshafen, mögliche Ausgangsorte könnten Flächen beim Clipper DJS und beim Yacht-Hafen Harburg sein.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Voraussetzung für eine Umsetzung wären unter anderem geeignete Zugänge zum Wasser, Lagermöglichkeiten für Boote und Ausrüstung, erfahrene Betreuungspersonen, Sicherheitsunterweisungen, geeignete Auftriebskörper, Feststoffschwimmwesten sowie ein Begleit- beziehungsweise Sicherungsboot. (ag)