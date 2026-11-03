Cafés, Freibad und Theater: So spektakulär könnte Harburgs Binnenhafen werden

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Harburg/Harburger Binnenhafen. Ist der Harburger Binnenhafen denn nun ein besonderes Quartier, das von seiner einzigartigen Community mitgestaltet wird? Oder entscheidet am Ende doch der Profit? Fischhallen-Chef Werner Pfeifer hat jetzt zusammen mit dem Team des Architektenbüros Fletcher Ostermann eine Vision präsentiert, die Mut macht, den Binnenhafen „neu zu denken“. Pfeifer betont zugleich, er habe kein finanzielles Interesse an dieser Vision und er wolle keine der Ideen selbst verwirklichen.

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Im Mittelpunkt der Vision steht die Werft der Hamburg Port Authority (HPA) auf der Schlossinsel. Der reguläre Werft- und Reparaturbetrieb für städtische Wasserfahrzeuge wurde längst eingestellt. Die Visionäre wollen dem Binnenhafen „ein neues kulturelles Herz“ einpflanzen – mit Werkstätten, Cafés, Restaurants, einer schwimmenden Theaterbühne, mit Proberäumen, einem Freibad und einer fein gelegenen Wohnsiedlung am Nordende der HPA-Immobilie.

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Pfeifer: „Bevor Investoren diese versteckte Perle entdecken und mit teuren und exklusiven Bauten oder Marinas zupflastern, halten wir es für nötig, eine transparente und offene Diskussion zu beginnen.“ Pfeifer und die Architekten, die schon bei der Sanierung der Fischhalle entscheidende Impulse gesetzt hatten, nennen ihre Vision „Kulturwerft Harburg“. Letztlich, so hoffen sie, sei es eine politische Entscheidung, ob und wie das HPA-Gelände genutzt wird.



Der Lageplan für die neue Nutzung der HPA-Werft. Grafik: Fletcher Ostermann Architekten

Anfragen der Presse an HPA werden ignoriert

Die Zukunft der Immobilie ist für die Öffentlichkeit und auch die Bezirkspolitik ungewiss, Anfragen der Presse ignoriert die Hafenbehörde. Dennoch: Schon während der Präsentation der „Kulturwerft“ in der Fischhalle machten Gerüchte die Runde, HPA habe sich längst mit einem benachbarten Bauunternehmen geeinigt. Einmal hieß es, einige der Hallen sollten künftig als Lagerhallen für Baumaterial genutzt werden. Andere wussten zu berichten, dass das benachbarte Bauunternehmen alles abreißen und bis 2030 neu bebauen will. Aber HPA äußerst sich nicht.



Präsentieren die neuen Pläne: Werner Pfeifer (von links), Jan Ostermann, Carl Fletcher, Heidi Fletcher, Victor Klingmüller und Serena Stark. Foto: Bittcher

Experten reagieren positiv auf Projekt

Gäste der Präsentation reagierten durchweg positiv. So meinte der frühere Harburger Baudezernent Jörg Penner, solche Projekte könnten durchaus gut funktionieren, wenn mit einem Teil ordentlich Geld verdient wird. Heinrich Wilke, Geschäftsführer der Harburger Imentas Immobilien Partner GmbH, sieht tatsächlich ein paar Möglichkeiten: Die Gewerbehöfe könnten für Investoren durchaus attraktiv sein, ebenso das Parkhaus und die Wohnsiedlung.

Seilbahn nach Wilhelmsburg?

Binnenhafen-Aktivist Gorch von Blomberg träumte schon von einer Seilbahn, die den Dampfschiffsweg erschließen könnte, am besten gleich mit Verbindung nach Wilhelmsburg. Und Stadtplanerin Birgit Caumanns sieht im Binnenhafen noch eine Reihe von Objekten, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Das Fazit von Architektin Heidi Fletscher: „Wenn wir auch nur Teile der Vision umsetzen, wird das ganze Quartier wertvoller.“ (ag)

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