Erfolgreicher Test: Harburger Technik bringt Airbus-Frachter auf Kurs

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Harburg/Harburger Binnenhafen. Die Anti-Drift-Schwerter des Unternehmens Becker Marine Systems, das seinen Firmensitz im Harburger Binnenhafen hat, haben die Seeerprobungen des neuen Airbus-Transportschiffs „Spirit of Toulouse” erfolgreich bestanden. Das Schiff verbindet einen windunterstützten Antrieb mit hydrodynamischer Technik aus Harburg, um Treibstoff zu sparen.

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Der 168 Meter lange RoRo-Frachter wurde für die französische Reederei Louis Dreyfus Armateurs gebaut. Er soll künftig Flugzeugkomponenten von europäischen Airbus-Produktionsstandorten zum Endmontagewerk im US-Bundesstaat Alabama transportieren.

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Für den Vortrieb sorgen sechs jeweils 35 Meter hohe Flettner-Rotoren des finnischen Herstellers Norsepower. Sie nutzen Windenergie und senken dadurch den Kraftstoffverbrauch. Dieses windunterstützte Antriebssystem, auch Wind Assisted Propulsion System (WAPS) genannt, ergänzt Becker Marine Systems um sein Anti-Drift-Schwertsystem.

Welche Aufgabe die Schwerter übernehmen

Windunterstützte Antriebe erzeugen neben dem gewünschten Vortrieb auch seitliche Kräfte. Diese können ein Schiff von seinem Kurs abdriften lassen. Die hydrodynamisch optimierten Unterwasserflossen von Becker Marine Systems wirken diesem Abdriften mit Auftriebskräften entgegen.

Die Firmenzentrale im Harburger Binnenhafen. Foto: Becker Marine Systems

Dadurch lässt sich ein größerer Teil der von den Rotorsegeln gewonnenen Windenergie in Vortrieb umwandeln. Das senkt den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen. Für die „Spirit of Toulouse” lieferte Becker Marine Systems ein klappbares Schwertsystem. Jede Flosse hat eine Fläche von 8,8 Quadratmetern und soll zusammen eine Auftriebskraft von 300 Kilonewton pro Schiff erzeugen.

Drei Schiffe für weniger Emissionen

Die „Spirit of Toulouse” gehört zu einer neuen Flotte von drei windunterstützten RoRo-Frachtern, mit denen Airbus die Emissionen seiner transatlantischen Logistik senken will. Die Schiffe verfügen zusätzlich über Dual-Fuel-Motoren, die auch mit alternativen Kraftstoffen laufen können. Airbus zufolge sollen die drei Schiffe die jährlichen CO₂-Emissionen des transatlantischen Schiffstransports bis 2030 im Vergleich zum Jahr 2023 um mehr als die Hälfte senken.

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Für Becker Marine Systems unterstreicht das Projekt die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes für die Schiffseffizienz. „Windunterstützte Antriebssysteme können einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Schifffahrt leisten. Entscheidend ist jedoch, dass alle Komponenten eines Schiffes optimal zusammenarbeiten. Mit unseren Schwertern schaffen wir die hydrodynamischen Voraussetzungen, um die Windkraft noch effizienter für den Vortrieb zu nutzen. Die ‘Spirit of Toulouse’ ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, welches Potenzial dieser ganzheitliche Ansatz bietet”, sagt Dr. Tobias Haack, Geschäftsführer von Becker Marine Systems. (tj)