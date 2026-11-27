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Harburg. „Das Hausboot“, auf dem einst Musiker Gunter Gabriel lebte, liegt wieder im Harburger Binnenhafen. Nach mehreren Jahren in der Billwerder Bucht hat das Schiff am Lotsekanal, Ecke Ziegelwiesenkanal im Quartier AQUA²DOCK (Blohmstraße 31), erneut festgemacht.

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Gabriel wohnte seit 1995 auf dem ehemaligen DDR-Arbeiterschiff „Magdeburg“. Er starb am 22. Juni 2017 an den Folgen eines schweren Treppensturzes, bei dem er sich einen dreifachen Bruch des ersten Halswirbels zuzog.

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Nach seinem Tod erwarben Sänger und Podcaster Olli Schulz und Content Creator Fynn Kliemann das Hausboot aus der Erbmasse Gabriels und sanierten es. Über den Umbau entstand eine erfolgreiche Netflix-Dokumentation, zudem richteten die beiden ein Musikstudio auf dem Schiff ein. Nach dem Skandal um Kliemann kam die gemeinsame Arbeit an dem Projekt jedoch zum Erliegen.

Im Jahr 2024 verkauften Schulz und Kliemann das Hausboot schließlich: Die Käufer waren der Radrennfahrer Rick Zabel — Sohn von Erik Zabel — und seine Ehefrau Leonie Zabel. Beide betreiben es bis heute als „Das Hausboot”.

Rückkehr an den alten Liegeplatz

Inzwischen ist das Hausboot zurück an seinem früheren Standort. Es verbindet seinen maritimen Charakter mit moderner Ausstattung und bietet Platz für Veranstaltungen mit bis zu 65 Personen.

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„Für viele Menschen hier gehört dieses Boot einfach zum Binnenhafen dazu. Dass wir wieder am Lotsekanal liegen, fühlt sich wie Nachhausekommen an“, sagt Eventmanagerin Kimberly Suhr im Gespräch mit harburg-aktuell.de. Sie ergänzt: „Durch unseren frischen Umzug haben wir im Kalender sogar noch freie Termine für kurzentschlossene, egal ob für eine spontane Weihnachtsfeier im Dezember oder einen besonderen Jahresauftakt im Januar.“

Firmenfeiern und Nachbarschaftsfest

Das Boot steht künftig sowohl für Firmenfeiern als auch private Anlässe zur Verfügung. Zudem soll es beim Binnenhafenfest für die Nachbarschaft genutzt werden. Weitere Informationen gibt es unter www.dashausboot.de. (cb)