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Harburg. Der historische Liebherr-Hafenkran am Lotsekai, bekannt als „Gelber Kran“, erstrahlt nach einer umfassenden Sanierung wieder im ursprünglichen Gelb. Am Sonntag, 6. Dezember, wird er im Rahmen des „Schwimmenden Nikolausmarkts“ im Harburger Binnenhafen offiziell wieder in Betrieb genommen.

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Die feierliche Wiederinbetriebnahme findet um 12 Uhr zur Eröffnung des Festes statt. Prominenz ist bei der Feier dabei. Gleichzeitig öffnet der Nikolausmarkt am Lotsekai mit einem kleinen Flohmarkt, Glühwein, Kaffee, selbstgebackenen Pfannkuchen und Erbsensuppe.

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Der Kran wurde 1972 gebaut und gilt als eines der Wahrzeichen im Harburger Binnenhafen. Bei der denkmalgerechten Instandsetzung erneuerten die Handwerker unter anderem Getriebe, Motoren und den Schaltschrank. Auch der Schriftzug des Krans wurde erneuert. Für die Arbeiten flossen rund 710.000 Euro aus unterschiedlichen Fördertöpfen.

Der Gelbe Kran sieht wieder aus wie neu. Foto: Bittcher

Wer gab den Startschuss für die Sanierung?

Im Mai hatten Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel und Bezirksamtsleiter Christian Carstensen den Startschuss für die Generalüberholung gegeben. Mittlerweile sind die Arbeiten so gut wie abgeschlossen. Die Betriebsfähigkeit des Krans ist wiederhergestellt, ein realer Kranbetrieb mit bis zu zehn Tonnen Last ist nun wieder möglich.

Zur Tradition des Nikolausmarkts gehört die Ankunft des Nikolaus mit einem Schiff im Harburger Binnenhafen. An Bord bringt er einen großen Sack mit Geschenken für die Kinder mit.

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Was passiert mit dem Geschenkesack?

Um 15 Uhr hievt der gelbe Kulturkran des Museumshafens Harburg e.V. den Geschenkesack auf den Lotsekai. Anschließend überreicht der Nikolaus jedem Kind persönlich ein kleines Geschenk. (cb)