Müll-Wahnsinn an der Seehafenstraße: Wie lange soll das noch so gehen?

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Harburg. Vergammelte Matratzen, ein ausrangierter Autositz, ein durchgesessenes Sofa und jede Menge Hausmüll: Vor den Häusern mit den Nummern 9 bis 11 an der Seehafenstraße stapeln sich die Abfälle, als stünde dort ein kleiner Recyclinghof. Nur dass hier niemand sortiert, abtransportiert oder aufräumt.

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Tausende Autos rollen täglich an dem Schandfleck vorbei. Für viele Pendler gehört der Anblick längst zum Arbeitsweg. Von Woche zu Woche, so der Eindruck vor Ort, wächst der Haufen weiter.

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Das Bezirksamt Harburg weiß von den Zuständen. „Ja. Das Bezirksamt Harburg hat seit dem 20. Mai 2026 Kenntnis von den Zuständen rund um das Grundstück Seehafenstraße 9 bis 11”, sagt Mandy Linke vom Bezirksamt Harburg auf Nachfrage von harburg-aktuell.de.

Was das Bezirksamt tun kann

Grundsätzlich kann die Behörde bei unzulässig gelagertem Abfall oder anderen Gefahren ordnungsrechtlich eingreifen. Ein automatischer Abtransport ist das aber nicht. „Üblicherweise erfolgen zunächst eine Prüfung, Anhörung und Fristsetzung. Falls erforderlich, können anschließend kostenpflichtige Anordnungen, Zwangsgeld oder eine Ersatzvornahme auf Kosten der Verantwortlichen erfolgen”, erklärt Linke.

Blick auf den wachsenden Müllberg an der Seehafenstraße in Harburg. Foto: Tapken

Voraussetzung für ein Einschreiten sind konkrete Gefahren oder Beeinträchtigungen, die von dem Grundstück ausgehen, etwa durch Abfälle, Ungeziefer, Brand- oder Einsturzgefahr oder Verstöße gegen andere Vorschriften. „Die Mittel reichen von der Aufforderung zur Beseitigung über kostenpflichtige Anordnungen und Zwangsmittel bis zur Ersatzvornahme auf Kosten der Pflichtigen. Bei Verstößen kann zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren in Betracht kommen”, sagt Linke.

Alltag zwischen Müll und Gästebetten

Die Wohnhäuser jenseits der Bahngleise haben seit Jahrzehnten kein gutes Image. Die Fassaden wirken verfallen, investiert hat hier lange niemand mehr. Dennoch sind die Häuser bewohnt: An einem Fenster dient eine große Deutschlandfahne als Sichtschutz, hin und wieder gehen Bewohner ein und aus.

Der Müllhaufen wächst wöchentlich. Foto: Tapken

Und was macht das Bezirksamt konkret im Fall an der Seehafanstraße? „Wir haben eine Ortsbesichtigung durchgeführt und anschließend die Beteiligten auf die ordnungsrechtlichen Anforderungen hingewiesen”, sagt Linke gegenüber harburg-aktuell.de. In diesem Fall sei es sachgerecht, zunächst eine einvernehmliche Lösung unter den Beteiligten abzuwarten, da sie die schnellste und rechtssicherste Beseitigung ermöglicht und langwierige Verfahren vermeidet.

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Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es direkt nebenan: Dort hat das „Seehafen Hotel” eröffnet. Je nach Saison und Zimmerkategorie kostet eine Übernachtung dort zwischen etwa 50 und 70 Euro. In Online-Rezensionen bemängeln Gäste vor allem die Lage und die Nachbarschaft. (tj)