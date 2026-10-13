Paukenschlag am Veritaskai: Neue Pläne für das alte Beachclub-Gelände

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Harburg/Harburger Binnenhafen. Die Entwicklung des Harburger Binnenhafens steht vor einer überraschenden Wende. Mehr als ein Jahrzehnt hatte die Stadt Hamburg einen Investor gesucht, der die Flurstücke 5291, 5292, 5311, 5502 am Veritaskai so nutzt, wie es der Bebauungsplan Harburg 67/Heimfeld 46 vorsieht – nämlich für den Bau eines Hotels oder Wohnturms mit 16 Stockwerken. Doch jetzt hat der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) signalisiert: Die neue Ausschreibung für das Grundstück, das damals auch den legendären Veritas Beachclub beheimatete, wird „konzeptoffen“ sein.

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Den ersten Stein für ein Umdenken hatte die CDU Im März 2026 ins Wasser geworfen. Ihr Antrag in der Bezirksversammlung: Lasst uns mal überlegen, ob man das das „Filetstück“ des Binnenhafens nicht anders nutzen kann. Warum nicht eine öffentliche Grünanlage statt eines Betonklotzes? „Aufgrund ihrer Lage direkt am Wasser kann die Fläche einen wichtigen Beitrag zur Aufwertung des gesamten Quartiers und zur Aufenthaltsqualität im Binnenhafen leisten“, sagte CDU-Fraktionsvize Lars Frommann.

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Sein Vorschlag kam überraschend. Denn die Stadt hatte 1998 ein paar Millionen D‑Mark spendiert, um den Schrottplatz der Firma Kaus & Steinhausen (K&S) nach Wilhelmsburg zu verlagern. Das war durchaus weitsichtig, denn dieser Betrieb störte die Entwicklung des neuen Stadtquartiers. Nun fand sich aber nicht so schnell ein Investor, der das Grundstück kauft und der Stadt die Kosten für die Verlagerung des Schrottplatzes wieder einspielt.

Die Zwischennutzung als Veritas Beachclub war zwar höchst attraktiv, musste aber von jetzt auf gleich wieder eingestampft werden, weil mit Frank Lorenz ein Unternehmer glaubte, das geforderte Hotel tatsächlich bauen zu können. Doch dann kamen Corona, Konjunkturschwäche und eine veränderte Strategie der Hotelketten. Und alles wurde wieder auf Anfang gestellt.

CDU-Vorstoß bringt Bewegung in die Pläne

Kein Wunder, dass sich für den CDU-Antrag eine Mehrheit fand. Da aber niemand wusste, was genau mit dem Grundstück passieren sollte, schickte man den Antrag „zur weiteren Beratung“ erstmal in den Stadtentwicklungsausschuss. Zugleich war Harburgs Baudezernent aufgefordert, dem Ausschuss seine Ideen für das Grundstück vorzutragen. Das ist bisher nicht geschehen, auch Fragen von harburg-aktuell.de an das Bezirksamt blieben unbeantwortet.

Bezirk könnte Bebauungsplan ändern

Dafür hat der LIG geantwortet und noch ergänzt: „Sofern andere Konzepte verfolgt werden, wird der Bezirk die baurechtliche Situation neu beurteilen.“ Mit anderen Worten: Der Bezirk hat nicht nur Mitspracherecht, er kann auch den Bebauungsplan in seinem Sinne ändern.

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Offenbar wird auch an anderen Stellen schon über die Zukunft von einigen Grundstücken im Binnenhafen nachgedacht. So hat Fischhallen-Chef Werner Pfeifer für den 2. November zu einer Pressekonferenz eingeladen. Dann will er ein „spektakuläres Projekt für künftige Nutzungen im Harburger Binnenhafen“ vorstellen. (ag)