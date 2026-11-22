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Harburg. Der Nikolaus kommt am Sonntag, 6. Dezember, mit einem Schiff in den Harburger Binnenhafen. Um 15 Uhr hievt der gelbe Kulturkran des Museumshafen Harburg e.V. einen Geschenke-Sack auf den Lotsekai. Dort übergibt der Nikolaus allen Kindern persönlich ein kleines Geschenk. Die schöne Tradition wird auch in diesem Jahr fortgesetzt.

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Der Kunsthandwerkermarkt „Marché de Nikkolo“ in der Fischhalle öffnet bereits um 11 Uhr. Sieben Kunsthandwerkerinnen stellen dort ihre Arbeiten aus, dazu gibt es heiße Schokolade, Fischbrötchen, Glühwein und Kuchen.

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Ab 13 Uhr sorgt Werner Pfeifer mit der Hafenbande auf der Waggonbühne am gelben Kran für Musik. Die Gruppe erzählt Hafengeschichten und singt Balladen über das Leben am und auf dem Wasser.

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Was sich am Kran verändert hat

Bereits um 12 Uhr wird der gelbe Kulturkran am Lotsekai feierlich wieder in Betrieb genommen. Das Wahrzeichen des Binnenhafens ist in diesem Jahr saniert worden und in neuer Farbe wieder einsatzfähig. Zur gleichen Zeit öffnet am Lotsekai der Nikolausmarkt mit Flohmarkt, Glühwein, Kaffee, Pfannkuchen und Erbsensuppe.

Am Kulturkiosk an der Blohmstraße beginnt das Programm um 14 Uhr. Kinder können dort ein Wichtelfoto machen. Um 16 Uhr stellt der Harburger Künstler Bernd Muss sein neues Buch „Träum weiter. Eine Reise in eine Welt voller Fantasie“ vor.

Basteln, Bücher und alte Spiele

In der Kulturwerkstatt am Kanalplatz 6 öffnet ab 13 Uhr die Bücherstube. Kinder können dort Weihnachtskarten basteln, anschließend wird gemeinsam der Weihnachtsbaum auf dem Kanalplatz geschmückt.

In der Geschichtswerkstatt oberhalb der Fischhalle können Kinder ab 15 Uhr alte Spiele ausprobieren, von Tischfußball bis zur Märklin-Eisenbahn.

Um 17 Uhr bringt der Nikolaus mit seinem Hirtenstab die Museumsschiffe und den gelben Kran zum Leuchten. Um 18 Uhr endet das Fest im Binnenhafen. Der Eintritt ist frei. (cb)