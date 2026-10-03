Verhüllungskunst im Binnenhafen: Gelber Kran versteckt unter riesiger Plane

Werbung Werbung Werbung Werbung

Harburg. Ein ungewöhnlicher Anblick bietet sich derzeit im Binnenhafen: Der Gelbe Kran am Lotsekai ist komplett unter einer riesigen Plane verschwunden. Nur der Ausleger schaut noch heraus. Die Szenerie erinnert an die Verhüllungskunst des 2020 verstorbenen Künstlers Christo.

Werbung Werbung Werbung Werbung

Hintergrund der spektakulären Verhüllung ist die Instandsetzung des Harburger Wahrzeichens, die derzeit auf Hochtouren läuft. Der historische Liebherr-Hafenkran am Lotsekai wird seit Mai denkmalgerecht saniert. Der 1972 gebaute Kran prägt seit mehr als 50 Jahren das Bild des Binnenhafens.

Werbung

In dieser Woche haben Mitglieder des Museumshafens Harburg dem Kran einen frischen gelben Anstrich verpasst. Zudem erneuerten sie den historischen Schriftzug Mulch Güter-Service Umschlag Lotsekai. Die Arbeiten sollen voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Betrieb mit zehn Tonnen Last

Ziel der Maßnahme ist die Wiederherstellung der vollen Betriebsfähigkeit. Der Kran soll künftig wieder echten Kranbetrieb mit einer maximalen Last von zehn Tonnen durchführen können. Dafür sind eine Generalüberholung der Getriebe und Motoren sowie der Umbau des Schaltschranks erforderlich.

Die Gesamtkosten der Instandsetzung belaufen sich auf 710.000 Euro. Der investive Quartiersfonds stellt 160.000 Euro zur Verfügung. Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien übernimmt 330.000 Euro.

Mehrere Fördertöpfe angezapft

Weitere 170.000 Euro stammen aus dem Sanierungsfonds der Bürgerschaft. Das Denkmalschutzamt beteiligt sich mit 50.000 Euro an der Erneuerung und Modernisierung des historischen Hafenkrans. (cb)