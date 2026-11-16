Was läuft hinter den Kulissen? Rätselraten um alte HPA-Werft im Binnenhafen

Werbung Werbung Werbung Werbung

Harburg/Harburger Binnenhafen. Mit seiner spektakulären Idee für eine „Kulturwerft“ im Binnenhafen wollte Fischhallen-Chef Werner Pfeifer „einen Stein ins Wasser werfen“. harburg-aktuell.de berichtete: Cafés, Freibad und Theater: So spektakulär könnte Harburgs Binnenhafen werden.

Werbung Werbung Werbung Werbung

Der Stein schlägt jetzt tatsächlich Wellen: Die CDU-Bezirksfraktion hat den Vorschlag aufgegriffen, will darüber diskutieren, vor allem aber will sie Licht ins Dunkel bringen. Keiner weiß nämlich genau, was für die ehemalige Hamburg Port Authority (HPA) Werft wirklich geplant ist. Die Hafenbehörde hat auf Anfragen bisher nicht reagiert.

Werbung

Pfeifer hatte wie berichtet zusammen mit dem Architektenbüro Fletcher Ostermann eine Konzept für die künftige Nutzung des Werftgeländes auf der Harburger Schlossinsel vorgestellt. Vorgesehen sind unter anderem kulturelle Einrichtungen, Werkstätten, Gastronomie und andere öffentlich zugängliche Nutzungen.

Hafenbehörde (HPA) beantwortet keine Fragen

Allerdings war Pfeifer nie ganz klar, welche Pläne HPA mit dem Gelände der stillgelegten Werft hat. Zu hören war, dass sich die Hafenbehörde längst mit einem benachbarten Bauunternehmer über die künftige Nutzung einig ist. Bestätigt wurde das bisher nicht. Auch Anfragen von harburg-aktuell.de blieben unbeantwortet.

„Es besteht ein erhebliches öffentliches Interesse nach Transparenz der Eigentumsverhältnisse, der aktuellen Nutzung, von möglichen Verkaufsabsichten und der wirtschaftlichen Bewertung des Areals“, sagt CDU-Fraktionsvize Lars Frommann. Immerhin handele es sich um eine Immobilie aus öffentlichem Eigentum.

CDU Harburg will es genau wissen

Deshalb will die CDU jetzt Vertreter der HPA in den Stadtentwicklungsausschuss einladen, die Auskunft geben soll – zum Beispiel, ob in aller Stille schon ein Verkauf oder eine Vermietung der Immobilie vereinbart wurden.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

In die Ausschuss-Sitzung soll auch Werner Pfeifer eingeladen werden, damit er seine Idee auch anderen Bezirkspolitikern vorstellen kann. Diese hatten bisher wenig Interesse für seine Vorschläge gezeigt. (ag)