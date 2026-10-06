Wildes Wäldchen im Binnenhafen wird dauerhaft grün: Harburg fragt die Bürger

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Harburg. Eine der letzten Grünflächen im Binnenhafen bekommt Bestandsschutz. Das wilde Wäldchen am Kanalplatz, das bislang als Baufeld ausgewiesen war, soll künftig dauerhaft als öffentliche Grünfläche erhalten bleiben. Engagierte Bürger haben dort bereits Sitzgelegenheiten geschaffen, Hochbeete angelegt und eine Tischtennisplatte aufgestellt. Der Treffpunkt im Quartier soll nun mit Hilfe eines Planungsbüros professionell weiterentwickelt werden.

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Der Bebauungsplan-Entwurf Harburg 72 / Heimfeld 55 legt die Fläche erstmals als öffentlichen Grünraum fest. Damit ist das Wäldchen vor künftiger Bebauung geschützt. Das Bezirksamt will den Ort nun gemeinsam mit den Bürgern gestalten und als hochwertigen Grünraum qualifizieren.

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Bei der Planung müssen verschiedene Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Der vorhandene Baumbestand soll möglichst erhalten und gegebenenfalls ergänzt werden, abhängig vom Gesundheitszustand der Bäume. Entlang der Kaikante muss zudem ein Wirtschaftsweg einschließlich Wendehammer bestehen bleiben.

Geschichtswerkstatt nutzt Röhrenbunker

Ein besonderes Element auf der Fläche ist ein Röhrenbunker, der ebenfalls erhalten werden soll. Die Geschichtswerkstatt Harburg macht den Bunker der Öffentlichkeit im Rahmen von Führungen und Veranstaltungen zugänglich. Auch diese historische Nutzung soll künftig fortgeführt werden.

Gemeinsam mit dem Kanalplatz bildet das Wäldchen einen grünen Kontrast zum steinernen Teil des Platzes. Die Grünfläche lädt zum Abkühlen und Verweilen im Schatten ein und trägt so zur Anpassung an den Klimawandel bei. In einem Quartier, das stark verdichtet ist, gewinnt diese Funktion zunehmend an Bedeutung.

Bürger können Ideen einbringen

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung möchte das Bezirksamt mit Interessierten über künftige Nutzungen und Qualitäten des Wäldchens sprechen. Dabei stehen mehrere Fragen im Mittelpunkt: Wie wird das Wäldchen heute genutzt? Was gefällt an dem Ort und soll erhalten bleiben? Welche Angebote, Nutzungen und Aufenthaltsqualitäten sind für die Zukunft wichtig?

Die Beteiligung zum Wäldchen findet am Dienstag, 13. Oktober von 16 bis 18.30 Uhr statt. Treffpunkt ist vor Ort beim Wäldchen am westlichen Kanalplatz. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, ihre Perspektiven, Ideen und Hinweise einzubringen. Ein offenes Kommen und Gehen ist möglich. (cb)

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